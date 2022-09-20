網紅爆藝考老師及學生性騷擾　多名受害者發聲　北電：嚴肅處理

內地知名藝考機構「影路站台」男教師杜英哲和北京電影學院2020級導演系本科生趙韋弦近日被女學生在網上實名舉報騷擾多名女生，多位被騷擾、侵犯隱私的受害者聯合發聲，在網上引起熱議。

有145萬粉絲的網紅「施子怡」實名爆料稱，「杜英哲的所作所為，可能是國內教育界性質最嚴重、持續時間最長、被害人數最多、被害人平均年齡最小的一場性剝削。」

北京電影學院的學生工作官方微信公眾號「青春北影」16日發佈公告，稱已成立專班，認真開展調查。



北電：認真調查、嚴肅處理「趙韋弦事件」

北京電影學院學生工作官方微信公眾號「青春北影」16日發佈公告稱，有網民在微信公眾號上發文，舉報我校（北京電影學院）2020級導演系本科生趙韋弦以跟朋友做軟件需要用戶測試為由，向他人借百度網盤賬號並下載照片，引發社會關注。

公告指，對此，學校高度重視，立即成立由相關部門和院系組成的專班認真開展調查。學校將根據調查認定的事實，依規依紀做出嚴肅處理。

此前，有網友發文舉報北京電影學院導演趙韋弦，稱其誘騙30多名中學生並拍攝了大尺度影片，還透露他曾向近200名女生索要私人帳號，疑似竊取個人私密照片。近年來，先後有大概30多名女生講述了自己的經歷，想要一起揭露這名導演。

據爆料者描述，在拍攝時，趙韋弦經常要求受害者脫掉自己的衣服，穿上他提供的泳裝，而且趙韋弦還會要求受害者不穿內衣褲，理由是為了拍攝出來的效果。

趙韋弦甚至還曾對女生提出過拍攝完全不穿衣服的要求，但這位女生拒絕了他的要求。不過具體趙韋弦有沒有找過其他人拍攝類似照片，目前無從得知。

不僅拍攝大膽，爆料者稱，趙韋弦還曾對參與拍攝的女生進行騷擾行為，他會在和女生單獨相處時，突然抱住對方，下半身緊貼對方，嚇得參與拍攝的女生直接逃離現場。

（微博@施子怡）

施子怡：教育界最嚴重的性剝削

內地知名藝考機構「影路站台」男教師杜英哲亦被網上實名舉報騷擾多名女生。施子怡19日晚發長文稱，「我也是北電的學生，這次也被趙韋弦騷擾了。但藝考圈有所有人心知肚明的一個秘密，趙韋弦的藝考老師，影路校長杜英哲，有更嚴重一萬倍的惡行。他的所作所為，可能是國內教育界性質最嚴重、持續時間最長、被害人數最多、被害人平均年齡最小的一場性剝削。十五年來，幾百未成年受害女性，活在這件事的陰霾之下，每個人都覺得害怕，每個人都不敢說。借這次趙韋弦的熱度，我們幾個小女孩，決定勇敢一次。」

施子怡寫道，「杜英哲會對每個看中的女生進行肢體騷擾，在過程中發現她們軟弱、不敢反抗的話就繼續威逼利誘發生關係。他會看人下菜，能猥褻到什麼程度就到什麼程度，強吻、摟抱、撫摸都是常有的事。她們都是未成年的藝考生，十幾年來不知道多少人。」

文章提到，杜英哲是內地業內最知名編導類藝考機構-影路站台的校長，今年40歲，畢業於北京電影學院01級文學系本科，18級文學系碩士，是《小鯉魚歷險記》的編劇之一。杜英哲2007年正式成立藝考機構，至今15年，巔峰時期一屆有500名學生，每一屆都有很多女生受害，就其目前了解到的最早的受害人可以追溯到07文學系。杜英哲甚至私下和施子怡炫耀睡過上百名學生，「我就是電影界的教父。」