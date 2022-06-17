胡潤研究院首次發布元宇宙潛力企業榜　大灣區企業佔全國22%

胡潤研究院15日在廣州南沙舉辦首屆「胡潤中國元宇宙高峰論壇」，首次發布《2022胡潤中國元宇宙潛力企業榜》，報告顯示騰訊控股、阿里巴巴、百度、網易、華為、歌爾股份、小米集團、中興通訊等20股進入「最具潛力20強」，企業總部所在地在粵港澳大灣區佔全國22%。



内地媒體《廣州日報》報道，本次榜單調研範圍為所有中國企業，企業性質包括了民營企業和國資控股企業。榜單列出了元宇宙領域最具發展潛力的中國企業200強，分為四個階段：最具潛力20強、50強、100強和200強。另外還有「未來之星企業」。「最具潛力企業」價值在10億美元以上，「未來之星企業」價值不到10億美元。

元宇宙五大產業領域中，底層技術類的上榜企業最多，佔比38%，，以中興通訊、歐菲光、科大訊飛為代表主營業務為軟體與數據服務的公司最多，佔比17%。

企業榜列出了元宇宙領域最具發展潛力的中國企業200強，企業總部所在地包括了中國內地及港澳台地區，所在地位於北京、上海、深圳的企業佔一半；北京企業最多，有55家；其次是上海，33家；深圳第三，23家；杭州第四，15家；廣州第五，13家，其中南沙有3家。粵港澳大灣區佔全國22%，當中香港的企業以5家與廈門並列在全國城市中排名第九。

胡潤百富董事長兼首席調研官胡潤表示：「很高興在廣州南沙發表《2022胡潤中國元宇宙潛力企業榜》。」在廣州南沙發布元宇宙潛力企業榜，因為廣州南沙區有著適合元宇宙產業發展的良好環境，南沙政府有意出台特色專項政策，從技術研發、產業集聚、應用場景、金融支撐等方面給予元宇宙科研平台，將南沙打造成為元宇宙創新發展的高地。

胡潤說：「目前，我們比較認同的元宇宙定義是：利用科技手段進行鏈接與創造的，與現實世界映射與交互的虛擬世界，這個世界是具備新型社會體系的數字生活空間。最具潛力100強企業中，目前相當多是圍繞VR產業，比如歌爾股份VR頭顯出貨量佔據全球70%以上份額。」

一對 MoNA Gallery VR 頭飾。（Getty Images）

他稱：「除了VR產業，我們發現最具潛力的企業，發力點主要在六個方面：共創賦能平台、NFT數字藏品平台、沉浸式活動空間、虛擬數字IP、虛擬遊戲、工業元宇宙。」

他表示：「根據花旗銀行的預測，到2030年，元宇宙的用戶總數將達到50億人，元宇宙經濟的潛在市場規模可能在8萬億美元到13萬億美元之間。這是一個很大的市場，也是一個很有趣的概念，涵蓋了相當多的領域，也注定會對每一個人的未來生活產生巨大的影響。」