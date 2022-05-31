元宇宙｜女子在虛擬平台被「性侵」　人大學者：如何保人的尊嚴？

當人的日常活動都是在虛擬世界中完成，如何應對虛擬世界中的性侵害的挑戰就變得非常嚴峻。近日，一名21歲女子在元宇宙中被陌生人「性侵」，引發廣泛關注。中國人民大學哲學學院王小偉副教授30日發文，討論如何元宇宙中的「性侵」並呼籲防止人的尊嚴在虛擬世界中受到侵害。



近日，一名21歲女子在元宇宙（metaverse）中被陌生人「性侵」。她在Meta近來發行的《地平線世界》（Horizon Worlds）虛擬實境平台中，創建了一個女性虛擬形象，卻遭到一位男性虛擬人物的「性侵」，旁邊居然還有旁觀者在起哄。

類似的事情並非第一次發生。據美國的科技新聞及媒體網路The Verge在1 月報道顯示，在去年11 月 26 日《地平線世界》測試期間，一名女性測試者報告稱，一名陌生人試圖在廣場上「摸」 自己的虛擬角色。該測試者指控這一觸摸行為為性騷擾。《地平線世界》副總裁夏爾馬（Vivek Sharma ）稱，事件非常不幸。

文章指，有學者認為，身體未被觸摸，也可以被判定為性騷擾，因為虛擬行為對人格和尊嚴的影響通常是確鑿無疑的。作為用戶以虛擬形象進行互動的虛擬空間，元宇宙近來被炒得火熱，隨著相關產品的陸續研發上市，相關問題也開始逐漸顯現出來，在元宇宙中被「性侵」就是典例。

定義「虛擬強姦」 面臨的困境

文章指，此事其實涉及諸多倫理與法律層面的問題：究竟一個虛擬人物對另外一個虛擬人物的「性侵」，能不能被現有法律和倫理理解為「性侵」，這在當前是十分複雜的事。

在此次事件中有觀點卻認為，「虛擬強姦」目前也很難被定義為真正的「強姦」。因為強姦罪一般要符合施暴人和受害人要有實際的身體接觸。此次元宇宙「性侵」事件而言， 「虛擬強姦」可能不滿足要有實際的身體接觸，這是當前切實存在的現實法律困境。

Facebook首席執行官朱克伯格於 2020 年 7 月 29 日在眾議院司法小組委員會聽證會上通過視頻會議發表講話。（Getty Images）

傳統法律和倫理難以予以限制

王小偉認爲，這次「虛擬強姦」是發生在元宇宙中性侵行為前所未有，也是此次事件引發廣泛關注的重要原因。其次，性侵害發生在了兩個虛擬人物之間，而不是兩個真人之間，但兩個虛擬人物之間「性活動」在什麼意義上可以算是性侵，一個遊戲中的兩個人物發生了身體接觸，這種行為很難被看成真正的「性活動」。

文章提到，性活動通常指的是生物之間的活動，但是元宇宙的虛擬人物類似於「阿凡達」。它的形象、動作都是由人來選定並實時生成。對「阿凡達」 進行的性侵害，其動機和行為都來自於背後的人，這些人明確企圖侮辱和傷害「阿凡達」背後的人。而親眼目睹自己的阿凡達受到侵害，也會產生真切的受辱感，這也是前所未有的情況。

親眼目睹自己的阿凡達受到侵害，也會產生真切的受辱感，這也是前所未有的情況。圖片為在2021 年 12月1日邁阿密舉辦加密貨幣和 NFT會議中，有男子在展位嘗試一對 MoNA Gallery VR 頭飾。（Getty Images）

文章指，元宇宙旨在複製甚至超越物理知覺，透過一系列的技術來實現真實感。長遠看，物理世界中的視覺，聽覺，味覺觸覺都將被複製，其強度和廣度都將被進一步拓展。這就使得「虛擬強姦」 變得十分「 真實」。人們不是透過一個手柄來操作自己的虛擬人物，而完全成了自己的虛擬人物。人的知覺被完美地模擬。

虛擬世界「性侵」挑戰需應對

王小偉分析，未來一段時間內，隨著元宇宙的不斷發展，物理現實和虛擬現實必將深度融合，線上線下的切換變得極其流暢，以至於常不為人所察覺。人的日常活動的全部意義都是在這樣的高度融合的進階現實中完成，這時候，虛擬世界中的「 性侵」 挑戰就可能變得非常嚴峻。

他認爲，人類生活不得不在元宇宙中進行，但其中毫無治安手段。這就好比人人都用智能機的時代，隱私侵犯問題才尤其緊迫一樣。面對這些挑戰，需要每個人有先見之明。

Meta創始人朱克伯格於 2018 年 4 月 10 日在華盛頓特區國會山哈特參議院辦公大樓舉行的參議院司法和商業委員會聯合聽證會上作證。（Getty Images）

文章指，考慮到「 性侵」 的風險，Meta 公司近來增加了一項打擊虛擬現實騷擾的功能。這項名為「個人邊界」 的功能，將防止其他用戶的「阿凡達」侵入你的「阿凡達」的個人空間。這可以被看作是元宇宙的規範性起源。

王小偉小偉，中國人民大學傑出青年學者，哲學學院副教授，科技哲學教研室研究生導師，兼任中國自然辯證法研究會常務理事，主要研究領域為技術哲學、道德哲學、科學技術與社會等。