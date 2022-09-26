真·羊群效應｜河南近百羊齊跳崖墮60米慘死 網民：領頭羊攪錯咗
撰文：ETtoday
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「羊群效應」（The Effect of Sheep Flock）又稱作「羊群行為」（Herd Behavior）或「從眾效應」，代表缺乏獨立思考，只追隨多數的意見或行為，經常被應用在政治選舉活動或經濟行為上。河南輝縣掛壁公路9月24日出現「羊群效應」真實版，約90多頭山羊集體跳下60米高的山崖慘死，引起外界關注。
《大河報》報導，據附近知情人稱，山羊跳崖的原因懷疑是突然出現的汽車，導致頭羊受驚，隨後引起羊群跟隨頭羊跳崖。該知情人士還指，一百多隻山羊中有九十多隻跳下了60多米高的山崖死亡。
有指現場環境是導致山羊群受驚及跳崖原因（慎入，圖片已經處理）：
飼主：死羊已蝕錢售出
外界分析，在這次山羊集體跳崖事件中，讓飼主帶來不小的損失。一頭小羊以1000元（人民幣，下同）計算，近十萬元就這樣瞬間粉身碎骨，根據飼主表示，死亡的羊群已虧本售出，虧損達十幾萬元。
事件發生後，有網友認為，「領頭羊決策錯誤導致群種的滅亡」，也有網友提到，「在這麼危險的地方放羊？」；「原來真的有羊群效應！」。
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