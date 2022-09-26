李易峰涉嫖妓獲釋短片瘋傳　以頹廢look示人　鐵粉哽咽喊「加油」

內地男星李易峰9月11日因多次嫖娼被警方通報，並遭行政拘留，個人微博及工作室帳號也跟着被封，消息曝光令各界大感震驚。



9月24日網絡上瘋傳一段他現身的短片，據傳，他現在已經從拘留所被釋放回到公司，途中不發一語、始終低着頭，一旁鐵粉打氣喊話。

李易峰獲釋後，返回公司情況：

從曝光的影片中，可以看到李易峰開門走下車，他身穿紅黑相間運動服、短褲，頭上還戴着漁夫帽，張開步伐快速穿越人群，全程沒有抬頭、也沒有任何反應，以口罩緊緊包住臉龐。網友指出，他當下狀態很差，且似乎很沒自信，可以聽見周圍有粉絲哽咽喊「峰哥加油」替他打氣。

據稱，李易峰獲得釋放後，目前已由拘留所直接返回公司，後續動向也備受關注。李易峰入行15年，微博帳號原本擁有6000萬粉絲追蹤，被警方通報多次嫖娼後，形象瞬間跌到谷底，社群帳號也全數被平台封禁，連公開道歉的聲明都還沒發表，就此消失網絡。

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