內地熱播劇《底線》改編江歌案　江母：堅決不原諒劉暖曦

曾轟動一時的江歌案，近日被內地熱播劇《底線》取材改編成其中一個單元，劇中還原了案件的細節。

江歌母親江秋蓮接受內媒訪問時，提到自己收看《底線》前幾集後感到非常難受，但同時也更心疼有溫度的法官。



2016年11月，在日本留學的山東青島女學生江歌，在其租住的公寓門前，被室友劉暖曦（原名劉鑫）的前男友陳世峰殺害。

江秋蓮認為，劉暖曦在陳世峰行兇時並未開門施救江歌，在案中有不可推卸的責任，遂以生命權糾紛為由對她提起訴訟。今年1月，法院一審判定劉暖曦需賠償江秋蓮共計69.6萬元（人民幣，下同），承擔全部案件受理費。

劉暖曦之後經代理律師向法院提起上訴。今年2月，該案二審在青島市中級人民法院開庭審理，經過近4小時的審理，法庭宣布休庭，擇期宣判。

9月28日，江秋蓮在微博上載一段自拍影片，提到有人多次來電並提及劉暖曦，要求她和平看待此前發生的事。江秋蓮直言，堅決不原諒劉暖曦。

在《底線》播出時，江秋蓮轉發了其代表律師黃樂平的文章，「偶然翻了一下工作日誌，才發現，3年前的今天（2019年9月23日）是江歌母親與我們第一次見面的日子，而根據江歌案改編的案子又恰巧在今天首播。沒想到還有這樣的巧合！」。

江秋蓮稱自己堅決不原諒劉暖曦。（影片截圖）

《底線》翻拍「江歌案」，為避免對江秋蓮造成二次傷害，編劇將江歌變為穆子琪，劉暖曦變為葛晴晴。

在劇中，葛晴晴的男友帶刀上門行兇，於是躲到穆子家中，並將穆子琪關在門外，聽到慘叫10分鐘後才報警，任由穆子琪被殘忍殺害。事後，葛晴晴面對法官的審訊時稱自己確實沒有責任，和現實中劉暖曦在法庭上的說話一模一樣。至於劇中替穆子琪討回公道的人，則變為丈夫陶大明。