廣東高校活春宮引眾人圍觀　男女學生廁所顛鸞倒鳳被「現場直播」

近日，廣東一間高校驚現「校園活春宮」，一對男女在廁所顛鸞倒鳳之際引發眾人圍觀「吃瓜」。據網傳畫面顯示，透過廁所玻璃窗，兩人輪廓清晰可見，現場不少學生拿出手機拍攝錄影，一度擠得水洩不通。



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綜合內媒報道，「校園活春宮」發生在廣東財經大學華商學院博學樓內，一對男女在地面廁所內疑似發生性關係，本應是極其私密的事情，卻不料被廁所半透明玻璃窗「現場直播」。

據網傳影片顯示，透過玻璃窗望去，二人交疊的輪廓清晰可見、曖昧的姿勢令人遐想，其間吸引不少學生到場圍觀，有人拿出手機拍攝錄影，還不乏有人起哄。

據了解，隨著現場圍觀人數增加，涉事男子見狀抓緊跳窗離去，獨留女子一人在廁所內進退兩難，最終要靠校方出動警察，將女子帶走才令事件有所平息。

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有網傳消息指，男子是涉事學校的專科學生，女子是本科學生，因此不少網民都將此調侃為「專插本」（原為大專生插班入本科大學繼續學習從而完成本科學業的簡稱）。

公開資料顯示，廣東財經大學華商學院即廣州華商學院，是一間民辦全日制普通本科高校，2020年12月，學校成為獨立建制的民辦普通高等學校，並更名為「廣州華商學院」。目前，該校有教師1200餘人，在校學生25000多人。