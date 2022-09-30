85歲老婦生6子卻因醫藥費成人球！兒子自簽「不養協議」遭判無效

日前內地85歲張姓老婦起訴自己的大兒子要求24萬元的贍養費（人民幣，下同）。據了解，該老婦一共有6名子女，1995年因家庭矛盾，其大兒子張大（化名）和其餘三兄弟簽訂《家務事項協議》，約定張姓老婦由其他三兄弟贍養。



張姓老婦年邁體弱，近期多次生病住院，想要張大一起負擔贍養費卻遭拒絕。一氣之下，張姓老婦將張大訴至法院，要求他承擔自1985年起的贍養費246,000 元以及未來每月贍養費。法院判決指出，張大簽署的「不撫養」協議違反法律對子女贍養義務的強制性規定，故法院依法認定為無效。



《現代快報》報道，1995年張大簽署《家務事項協議》後，張姓老婦一開始跟著張四生活，後來又被帶到妹妹張五家，與張老五一起生活。可是，近些年，張姓老婦看病住院花了不少錢，家庭裡的矛盾越來越多。張姓老婦就聯絡張大，想讓他也幫忙分擔一點，可是卻被他拒絕了。

法院審理後指出，張大與其他三兄弟雖簽訂《家務事項協議》，當中規定張大不承擔對張奶奶的贍養義務，但因該協議有違公序良俗且違反法律對子女贍養義務的強制性規定，故法院依法認定為無效。

法官實際走訪後發現，張大並非完全遺棄自己的母親，有通過提供口糧、金錢、為張姓老婦繳納基本醫療保險等方式實際履行部分贍養義務。根據張姓老婦的實際生活需要、當地人均消費支出、六子女的家庭情況和負擔能力等因素後，綜合考慮子女和父母雙方經濟情況，酌情確定張大負擔的贍養費。

最終判決張大從原告起訴之日起每月承擔300元贍養費。法官也表示，張姓老婦為85歲耄耋老人，六個子女均應履行贍養義務。

法官最後也強調，父母子女之間簽訂的免除贍養義務協議系無效協議，「子女不得以任何理由，免除或拒絕履行贍養義務。」