杭州女喝自製減肥汁後呼吸困難　因疏忽這一點致中毒更險喪命

減肥方式不當會對身體造成多重傷害，浙江杭州一名女子近日喝下自製減肥汁後導致亞硝酸鹽中毒，更險些造成生命危險。



據《錢江晚報》報道，今年30歲的佳佳（化名）身高1.65米、體重常年維持108斤。因中秋節參加多場聚餐以及吃下不少高糖高熱量的月餅，令她的體重長了快3斤。為了達到減肥效果，她學會自製減肥汁，將西芹和黃瓜榨成混合蔬菜汁，喝下一杯後便將剩下的放入雪櫃。

3天過後，佳佳猛然想起之前剩下的自製減肥汁，並一口氣喝完。但沒過多久，她便出現面色蒼白、全身浮腫、呼吸困難、口唇紫紺、手指甲發青等中毒症狀。

浙江杭州一名女子近日喝下自製減肥汁後導致亞硝酸鹽中毒，更險些造成生命危險。（網上圖片）

被緊急送往醫院救治後，醫生將她診斷為「亞硝酸鹽中毒」，而這一切的罪魁禍首正是這杯自製減肥汁。經過吸氧、洗胃、導瀉及脫毒治療後，佳佳轉危為安，最終平安出院。

那麼，為何一杯普通的混合蔬菜汁會導致亞硝酸鹽中毒？專家介紹，日常如萵苣、西芹、香椿等蔬菜，本身含有一定量的硝酸鹽，榨成汁後如果放置太久，就會在細菌的作用下轉化為亞硝酸鹽。亞硝酸鹽是劇毒的物質，中毒潛伏期只有1-3個小時。成人攝入0.2-0.5克即可引起中毒，3克即可致死。

據了解，亞硝酸鹽中毒主要是指由於食用硝酸鹽或者亞硝酸鹽含量較高的醃製肉類製品、泡菜或變質蔬菜而引起的中毒，或者有的人誤將工業用的亞硝酸鈉作為食鹽吃下而引起的。除此之外，亞硝酸鹽可以轉化為亞硝胺，具有很強的致癌作用，長期食用含亞硝酸鹽的食物可引起食管癌、胃癌、肝癌和結直腸癌等。