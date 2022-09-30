女籃世界盃｜中國將士用命險勝東道主澳洲 相隔28年再入決賽
撰文：黎建明
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2022女子籃球世界盃4強，中國女籃迎戰主場球隊澳洲，最終以61：59擊敗對手，28年後再次晉級世界盃決賽。
中國女籃事隔14年後再次殺入世界級賽事4強，今場面對主場出戰的強敵澳州。雙方第一節比數相當接近，第一節澳州領先中國隊17：13。第二節中國隊發揮較佳，並在中段開始取得反超比數，單節贏23：13，比對方多得10分。半場中國女籃領先36：30。
第三節戰況膠着，雙方互有攻守，澳洲在第三節完結時，追成44：47的3分之差。第四節中國隊一度將分差拉開至5分，然而澳洲隊及後成功追平比分。最後5分鐘時雙方互有領先，比數一直維持在2分內。
戰至最後46秒時，中國隊憑楊力維的入球，追平59：59。澳州隊隨即叫暫停並準備下個攻勢，然而中國隊的漂亮防守，逼使澳洲球員射出「Air ball」，並因24秒進攻違例而轉換球權。
中國女籃最後一波攻勢，在最後3.4秒時，王思雨成功博得對方犯規，由於澳洲隊犯滿額，獲得兩球罰球，王思雨兩罰皆中，為中國隊領先61：59。澳洲隊最後一球無法得手，中國女籃事隔28年再次殺入世界級賽事決賽。
中國女籃將在決賽再次面對強敵美國隊，向隊史首座世界盃冠軍邁進，兩隊在小組賽階段曾經碰頭，當時中國以63：77不敵美國。
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