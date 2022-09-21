女籃世界盃｜中國女籃公佈大軍名單　籃協主席姚明親任領隊

中國女籃即將出戰在悉尼舉行的2022女子籃球世界盃，昨天正式公布12人名單，並由中國籃協主席姚明親自擔任領隊。



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中國籃協在9月20日正式公布出戰女子世界盃的12人名單，包括曾出戰WNBA的李月汝與韓旭。

姚明親自領隊，可見對賽事的重視。（Getty Images）

領隊一職由現任中國籃協主席姚明親自擔任，副領隊則是曾為中國女籃在1992年巴塞隆拿奧運奪得銀牌成員、現擔任國家隊建設委員會執行主任的王芳。

早前中國男子籃球隊出戰亞洲盃，未能打進4強，最終排名第八，是中國男籃在亞錦賽史上第二最差成績，遭國內球迷猛烈批評。今次女籃由兩名籃協高層督師，可見這次賽事實在不容再失。

FIBA最新一期的戰力排行榜，中國女籃位列第三，僅次於美國與澳洲。（FIBA）

2022女子籃球世界盃將於9月22日起，在澳洲悉尼舉行。小組賽階段將12隊分成2組，每組頭4名將晉級至8強賽事，中國被分配至A組，首戰對手將是韓國，其他同組對手有比利時、波斯尼亞、波多黎各與美國。

根據國際籃協（FIBA）最新一期的戰力排行榜，中國女籃位列第三，僅次於美國與澳洲。