女籃世界盃｜姚明任領隊取開門紅 中國女籃破紀錄63分大勝韓國
撰文：黎建明
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在澳州悉尼舉行的2022女子籃球世界盃，由姚明擔任領隊的中國女籃，A組首戰以107：44大勝韓國，63分差距亦成為雙方歷年交手最大分差。
賽前獲國際籃協（FIBA）評為戰力全球第三的中國女籃，首戰遇上韓國，一開賽已經打出16：2的優勢，並領先27：11完成第一節。雙方差距在第二節愈見明顯，上半場完場時，中國女籃已領先至54：20。
下半場戰況依舊，中國女籃持續擴大領先優勢，最終以107：44大勝韓國隊。
中國女籃這場比賽可謂全方位壓倒韓國隊，全隊11人有得分，5名球員得分上雙，全隊命中率高達60.3%，總籃板數量達58個，剛好比對方多一倍。韓國隊方面，只有1名球員得分超過10分，全隊命中率更只有23%。
中國女籃將於明日下午，對上首戰以24分之差不敵波多黎各的波斯尼亞，並在周六與世界排名第一的美國女籃交手。
四年前籃球世界盃的「中美大戰」，中國女籃在小組賽以88：100不敵當屆冠軍美國。
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