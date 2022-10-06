有片｜「憤青教授」鄭強霸氣檢閱新生軍訓　網民：加輛車就像首長

素有「網紅教授」、「憤青教授」等稱號的太原理工大學黨委書記鄭強因屢有出位言行而備受矚目，近日，在2022級本科生軍訓總結匯報大會上，他向施訓教官和參訓學生進行慰問，猶如「閱兵」的場面再次引起熱議。



在內地，除極少數例子外，普通高等學校均須開展軍事訓練活動，大一新生會藉修軍事理論與技能訓練來學習基本軍事技能。9月30日，太原理工大學8000多名新生正是在結束多天軍訓後出席新生軍訓總結大會，並接受分列式檢閱。

當時，在軍訓團政委劉潤祥和承訓部隊指揮員蘇海洪大校的陪同下，英姿勃勃的鄭強向施訓教官和參訓學生進行慰問道「同學們好！」、「同學們辛苦了！」。而新生們整齊劃一地列隊著，「敬禮！」、「好好學習！」、「報效祖國！」的應答聲在現場此起彼伏，氣勢滂沱的場面猶如正式的「閱兵」現場。

+ 2

鄭強八面威風的行徑引起網民正反兩面反應，有網民直指鄭強譁眾取寵，「沒校長樣」，甚至稱「在十年時期你鐵定是紅衛兵」、「再找個敞篷吉普車站在上面就像首長了」；但也有不少網民認為軍訓本就是這樣的，沒什麼好奇怪。

公開資料顯示，鄭強1960年9月生，出生於重慶，籍貫福建武夷山，為中共黨員，工學博士，教授，博士生導師。教育部「長江學者獎勵計劃」特聘教授、國家傑出青年科學基金獲得者、「新世紀百千萬人才工程」國家級人選、享受政府特殊津貼專家、高分子合成與功能構造教育部重點實驗室主任。2012年至2016年，鄭任貴州大學黨委副書記、校長。現任太原理工大學黨委書記、山西省人大常委會委員。

鄭強言辭犀利，素有「網紅教授」之稱。（網易）

據了解，鄭強的演講一向直白，言辭犀利，並經常緊扣愛國情懷，語不驚人死不休，甚至被學生稱作「憤青校長」、「憤青教授」等。網上流傳著他的經典語錄，包括：

不要說科學無國界，那錢學森要回國都被美國關了3年！他們是把你弄過去了的時候說無國界，進去了就來國界了！

中國老百姓把人培養好了，說一句無國界就跑到美國去了，那中國誰建設呢？

當年我給浙大的學生上課的時候，遇上「南聯盟大使館事件」，於是我和學生們說：「我不知道該不該教你們，值不值得教，因為你們後面出國了，去了美國的公司，說不准哪天打起來了，導彈上都有你們設計的高分子橡膠圈。」