直言自己找不到工作、常因選課人少停課　南開教授自嘲式簡歷走紅

來自天津市南開大學一名教授近日在學界引起關注，其在簡歷提到自己「主要當時找不到工作，常因選課人少停課」等近乎自嘲式的內容，被認為是「段子手式」的真誠簡介。



事主為物理科學學院的胡金牛教授，其在學院官網的個人簡介中寫道：「2011年獲得日本大阪大學博士學位。先後在日本大阪大學、日本理化學研究所、北京大學、德國於利希研究中心開展博士後及訪問學者研究（主要是當時找不到工作）。迄今為止在Physics Letters B、Scientific Report（被定義為水刊）以及Physical Review C等原子核物理國際頂級期刊發表SCI論文40餘篇 （原子核領域屬於夕陽學科，基本上發不了Nature和Science）同時在Astrophysics Journal等天體物理期刊（這個影響因子要高那麼一丟丟）發表文章數篇（因為最近才發現蒙做天文的比蒙做核物理的專家要容易一點）。」

此外，他還寫道：「擔任Chin. Phys. C, Int. J. Mod. Phys. E, Chin. Phys. Lett.等期刊審稿人（被人強拉進去的）。目前擔任中國核物理學會理事（承蒙各位前輩大佬的支持）。研究方向為原子核結構理論，主要包括利用真實核力從第一性原理出發研究原子核的基本性質；三體核力在原子核結構中的作用；格點QCD理論在核物理中的應用；中子星的基本性質以及奇異原子核性質。」

胡金牛的「幽默」還不止於此，就研究方向，他寫道：「原子核結構中的第一性原理計算 （目前比較火）；2. 奇異原子核的基本性質（實驗比較少，可以隨便忽悠） ；3. 原子核結構的質量（原子核物理中的大數據）；4. 夸克結構對原子核性質的影響（這個不好說）；5. 中子星的基本性質（目前更火的，黃金時代）；6. 機器學習在原子核結構中的應用 （目前火的一塌糊塗，其實都是為了生存^ _ ^）。」

在教學經歷方面，他坦言研究生課程「原子核結構」經常因為選課人少而停課。而在榮譽稱號方面，他寫道自己是2006年時代周刊年度風雲人物、2008年感動中國特別獎獲得者等，還稱如果不相信「請google之」。據了解，2006年時代周刊年度風雲人物授予了「全體網民」，而2008年感動中國特別獎則頒發給全體中國人。

胡金牛的簡介隨即引起熱議，有網民直接以可愛形容他，認為其信息都很真實，是深藏不露的大佬。也有人表示坦誠相見更容易獲得學生的好感，「報的學生多了，老師也有機會挑一下」。而對於獲獎，許多網友們還表示，自己很榮幸和胡一起榮獲國家級大獎，「很榮幸和大佬一起獲得2008年感動中國特別獎」。