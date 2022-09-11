無雙呂布上身！教授用掃把激鬥獼猴影片瘋傳　專家教正確做法

近日在社交平台瘋傳一段「吱吱（猴子）大戰教授」的影片，短短14秒的畫面記錄下男子手持掃把和獼猴發生衝突的過程。有網友認出背景疑似就在常有獼猴出沒的台灣中山大學校園裡頭，笑稱是呂布的無雙魂對決齊天大聖。然而這樣的行為看在專家眼裡其實大可不必，在貼文下方留言教育：「不要看獼猴直接快速開車門發動即可。」



「台灣的大學教授，有無雙的呂布魂！」Facebook 群組「動物梗圖星球」一段影片引爆話題。畫面中的男子疑似想取車，卻發現有一隻獼猴在車頂上，男子於是拿著掃把想趕走獼猴。最開始獼猴的視線似乎不在男子身上，直到對方用掃把大力敲擊地面發出聲響，在獼猴眼中卻成了一種挑釁行為，兩邊大戰就此一觸即發。（點圖放大逐格睇👇👇👇）

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穿著白色上衣的男子開始高舉掃把大肆揮舞，不斷在空中旋轉並步步進逼，希望藉此把獼猴嚇跑。獼猴看起來也一度想上前拚個輸贏，但可能意識到單憑自身力量難以戰勝，獼猴最後決定往車尾方向逃竄，男子也才終於罷手。影片曝光後網友熱議「呂布和張飛都會這樣幹」「我本來以為是貓貓 」「看來我出門也要帶塑膠掃把了」「沒意外的話應該是中山」，也有網友認出地點應該就在H棟女宿及便利店附近。

影片也引起台灣獼猴共存推廣協會（台灣獼猴吱吱黨）秘書長林美吟回應，認為如果遇到影片中的狀況並不需要大動作驅趕，呼籲直接過去開車門即可，因為獼猴並不會隨便攻擊人類，「若沒有挑釁他們攻擊人沒有好處啊」。他也進一步指出獼猴一開始在車尾並沒有想要發動任何攻擊動作，是因為人類拿掃把敲擊地面，才引起獼猴回頭威嚇行為，「真的不用這樣揮舞掃把」。

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