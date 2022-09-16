清華教授勞東燕微博被清空　曾聲援蘇州和服女子、批河南隨意紅碼

清華大學法學教授勞東燕近年以敢言著稱，針對爭議時事熱點她都直言不諱，發表法學見解。有微博認證財經帳號「@財入門」周四（15日）發微博指，發現勞東燕的微博已經被全部清空。

「@財入門」表示，勞東燕之前對蘇州女孩穿和服被以尋釁滋事傳喚，對河南村鎮銀行儲戶被賦紅碼、某些地方的疫情防控措施，乃至網絡實名制發表意見，她的意見雖然專業但卻可能被認為對管理部門不利。



另外，認證為北京澤博律師事務所律師的「@王飛說法」發文稱，勞東燕教授是他非常敬重的師友，她秉持法律學者的理性和良知，就一些公共政策和公眾事件發表了在他看來非常有價值的觀點，沒有任何不妥，但她的微博內容已經無法查看了。「諾大一個國家，容不下一個有良知的學者？！我們要向世界傳遞什麼樣的價值觀？ ​」

勞東燕曾聲援蘇州和服女子、痛批防疫亂象：

+ 4

勞東燕曾對內地防疫政策評論稱：「新冠防疫徹底改變了我國的權力生態，改變了民眾的生活模式、思維模式，改變了原本就岌岌可危的法治信仰，和原本就尚末形成的法治習慣。……我是法律人，我很痛苦。」

針對早前中港澳台民眾捲入大量東南亞詐騙案件，勞東燕於8月31日在微博發文表示，日前參加有關電訊詐騙犯罪的會議，談了對網絡實名制的看法。她說，網絡實名制的推行，客觀上導致大量的個人資料被洩露，從而為違法犯罪分子利用，近年電信詐騙犯罪的激增，與此密切相關。

在唐山打人事件時，勞東燕評論道，事件讓她最震驚的是，圍觀者竟沒有出手相助，但大眾在譴責時，更應該反思社會是否有給予見義勇為者足夠的支持，為他們免除後顧之憂。

網民熱議：

「不如把勞東燕教授的被封殺當做一個標誌，這個國家已經不允許最溫和的實話與質疑了，而那甚至都算不上批評。漫長的黑暗即將來臨啦」

「刑法若不能用來為苦難與正義發聲，為蒼生說人話，研究它有何用？」

「可能很多人都不以為然，但是我真的感受到我們所處之地在慢慢地融化、坍塌」

「至此，我關注的微博中又一位有良知的知識分子主動失聲，其間透出了多少的無奈與遺憾。 ​」

「我為這社會一大哭」

「微博容不下理智的聲音，微博不能普法是嗎？​」

