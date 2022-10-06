僱轎夫抬狗上武功山被指侮辱人　狗主：愛犬疑似中暑

一段江西萍鄉武功山「女子僱轎夫抬狗上山」的影片周一（3日）在網絡引起爭議，有網民指摘狗主不應讓狗坐轎子，認為這樣做有辱轎夫。對此，有景區轎夫周二（4日）回應，稱抬狗並非稀奇事，他們不理會網上的聲音；狗主本人周三（5日）亦在網上發布聲明，指自己之所以讓狗乘坐轎子，是因為牠出現了疑似中暑的情況。因此，部分網民的反應被輿論認為是「玻璃心」。



據影片顯示，在一段山路上，兩名轎夫抬著轎子上山，不過轎子上坐的並非遊客，而是一隻體型較大的寵物狗，狗主在旁陪伴。事件隨即引起爭議，一些網民認為讓轎夫抬狗是一種侮辱的舉動，不過，也有網民表示讓狗坐轎子，轎夫不僅獲得了收入，還比抬人輕，屬一舉兩得。

對此，武功山風景區一名轎夫回應稱抬狗沒什麼，以前也見過這種情況，並透露抬狗和抬遊客的價格差不多。經常給轎夫介紹工作的當地居民劉先生坦言，轎夫其實抬狗、抬東西的都有，不止抬遊客，「遊客出錢，轎夫出力，還能促進就業，沒必要理會網上的那些聲音」。景區一名導遊亦表示，抬狗上山一事並不稀奇，有些狗爬累了，狗主就會僱轎夫幫忙，轎夫也覺得沒什麼。景區工作人員則表示，景區沒有規定不能抬狗，轎夫都是為自己謀生的當地民工，不是景區的工作人員。

而狗主本人在影片平台發布聲明，指自己之所以讓狗乘坐轎子，是因為牠出現了疑似中暑的情況，且事先也徵得了轎夫的同意。事實上，去年9月，亦曾有遊客登武功山時請轎夫將兩隻寵物哥基犬抬上山而受到網民批評，對此狗主解釋，他的狗有基因病，無法長時間爬階梯，當時轎夫問他是否需要抬轎，他覺得狗比人輕，於是按照抬人的價格付費請轎夫幫忙。

就事件，有內媒評論認為，遊客願意花錢購買服務，本身就是對滑竿轎夫勞動價值的肯定與尊重，少數站在道德的制高點上「抬槓」的網民，才是在歧視轎夫，打從心底否認出賣苦力的職業行為。表面上，這些網民打著「踐踏尊嚴論」，彷彿在為轎夫說話，但根本就沒有設身處地的考慮到他們的現實的生活壓力，更沒有認識到，不論抬人也好，抬狗也罷，職業都不分貴賤，轎夫就是正兒八經的體面職業，盲目的「善意」，只會剝奪他們的生存機會。

其他網民點睇：

噴子們覺得狗子應該抬轎夫上山

抬個人100斤，抬隻狗四十斤，一樣價格，這叫侮辱嗎

我要是轎夫巴不得天天抬狗，又輕鬆又賺錢有啥不好

一個願意花錢，一個樂的賺錢，旁人就別咸吃蘿蔔淡操心了

少管閒事，正當職業，景區合理需求，買賣雙方自願，「同情」得人家沒生意了鍵盤俠給養？

