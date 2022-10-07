黃金周｜文旅部：十一假期國內遊出遊4.22億人次　收入2872.1億元

據文旅之聲微信公號周五（7日）消息，經文化和旅遊部數據中心測算，內地今年「十一」假期7天，全國國內旅遊出遊4.22億人次，同比減少18.2%，按可比口徑恢復至2019年同期的60.7%；國內旅遊收入2872.1億元（人民幣．下同），同比減少26.2%，恢復至2019年同期的44.2%。



據介紹，全國文化和旅遊假日市場總體安全平穩有序，在落實好疫情防控要求前提下，「十一」假期間全國各級文化館組織13940場活動，有5927.48萬人次參與，共有10801家A級旅遊景區正常開放，佔A級景區總數的75%。同時，5個國家文化和旅遊消費示範城市及試點城市舉辦約9100場文化和旅遊消費促進活動，發放2.83億元文化和旅遊消費惠民補貼，逾1.4億人次參與，直接帶動文化和旅遊消費154.1億元。

因應疫情，本地遊、周邊遊仍是大眾出行首選，「十一」假期間，選擇跨省遊和省內跨市遊的遊客比例分別下降14.4%及9.5%。前往城郊公園、城市周邊鄉村、城市公園的遊客佔比高居三甲，分別達23.8%、22.6%和16.8%。其中，夜間文化活動和旅遊消費明顯活躍，第一批120家國家級夜間文化和旅遊消費集聚區，累計3995.6萬人次的夜間客流量，平均每個集聚區每夜客流量達4.76萬人次。