全球體積最細心臟起搏器　上海八旬患者手術植入即日可下床

近日，上海市第六人民醫院金山分院心血管內科介入團隊，成功完成金山區首宗雙腔無導線起搏器（Micra AV）植入手術。

八旬患者接受手術，全程僅用時30分鐘。他術後恢復良好，手術當晚即可下床恢復正常生活。



院方介紹，患者為80歲高齡患者，因反覆頭暈伴有暈厥入院，心電圖檢查提示患有高度房室傳導阻滯，心率僅30次/分，符合永久起搏器植入適應證。手術團隊與患者家屬溝通後，決定為患者植入最新一代MicraAV雙腔無導線起搏器。

手術在局部麻醉下進行，通過股靜脈穿刺，將起搏器通過導管經股靜脈進入，送至右心室心腔內部，定位右心室間隔，一次釋放，參數良好，手術全程僅用時30分鐘。患者術後恢復良好，當晚即可恢復正常生活。

心內科主任潘曄生介紹，無導線起搏器體積僅有膠囊式藥物大小，重量約2克，兼容1.5T/3.0T全身核磁共振掃描檢查，與第一代無導線起搏器相比，雙腔無導線起搏器能自主感知心房機械收縮，實現生理性的房室同步起搏，更適用於房室傳導阻滯患者。

無導線起搏器直接植入在心腔內，無需靜脈植入心內膜電極，避免傳統起搏器手術創口疤痕及囊袋痕跡，避免電極脫位/斷裂、囊袋感染的風險，植入後幾乎感覺不到起搏器的存在，上肢活動完全不受限制。

全球體積最小的Micra經導管植入式無導線心臟起搏器。（澎湃新聞）

今年9月9日，上海市完成雙腔無導線起搏器首次植入手術後，僅隔20天，市六金山分院就完成了區內首宗植入手術。

全球體積最小的Micra經導管植入式無導線心臟起搏器，是在首屆進博會上亮相、並在第二屆進博會上正式進入中國市場的明星產品。2020年11月8日，上海市醫保局在第三屆進博會現場首次舉行帶量採購中選藥品和醫用耗材採購意向簽約，將產品納入上海市可另收費醫療器械目錄和醫保支付範圍。