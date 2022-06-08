檢查失當口鼻爆血　抽搐13分鐘始搶救　27歲女主持疑遇醫療失誤亡

大陸27歲女主持人劉振亞驚傳離世，經家屬證實噩耗。劉振亞先前因為感冒發燒併發肺炎住院，期間檢查時因醫生操作不當，口腔與鼻腔大量出血，怎料住院第5天突然抽搐急救不治，於晚間離世。



綜合陸媒報道，劉振亞為安徽合肥衛視的女主持人，年紀僅27歲前途一片光明，怎料4月14日因感冒發燒，趕緊到醫院檢查，竟證實肺部感染，隔天4月15日住院，18日在醫生的建議下做支氣管鏡檢查。

劉振亞家人在她離逝後，整理了事情的來龍去脈，並上載影片至微博中（按圖了解）：

+ 17

劉振亞父母指控，醫生一再洗腦要做支氣管鏡檢查，女兒只好答應，結果醫生操作不當，導致口腔與鼻腔大量出血，甚至無法行走，最終只能坐在輪椅回病房，醫生還利用個人名義向家屬收取3500元人民幣檢查費用。

劉振亞19日健檢報告出來，被診斷出肺炎支原體感染；怎料隔天病況惡化，她下午掉點滴後出現胸悶、胃痛等狀況，晚間突然抽搐不止，當抽搐時間長達13分鐘後，醫生才趕來插管，已錯過黃金搶救時間，治療2小時仍未從鬼門關前救回來，於4月20日晚間11點04分過世。

相關文章：江蘇男擤鼻涕「噴出12cm黑紗布」 竟是14年前手術後醫生忘記取出

+ 4

家屬質疑醫院急救延誤，才導致劉振亞身亡，要求進行屍檢，竟發現死因並非是肺炎支原體感染，而是使用莫西沙星（Moxifloxacin）藥物關係，引發心律失常，導致心源性猝死，氣得家屬控訴院方在沒有事前監測病患狀況的情況下擅自更換藥物，導致劉振亞身亡。

延伸閱讀：

2.3G私密照外流！謝忻挺過「爽拿百萬」嗨喊：沒在怕的

【本文獲「TVBS」授權轉載。】