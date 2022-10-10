北理大前副校開網絡研討會　突被女博士親臉頰惹議　校方啟動調查

中國科學院院士、北京理工大學前副校長方岱寧，近日以視像形式參加一個學術研討會時，突然被一名年輕女子親吻其臉頰。有傳涉事女子為該校博士後。

北京理工大學今日（10日）凌晨發表聲明稱，事件引發輿論關注，校方高度重視，已第一時間啟動調查。



方岱寧參加網絡研討會時，突然被一名年輕女子親吻臉頰。（微博）

網傳圖片顯示，當時正舉行「促進力學學科發展」的網絡研討會，方岱寧與會，突然一名身穿藍色衣服的年輕女子走到他身邊，並多次親吻其臉頰。方岱寧示意後，涉事女子才驚覺自己入鏡，隨即轉身離開，留下方岱寧一面無奈。

公開資料顯示，方岱寧現年64歲，曾任清華大學工程力學系副教授、教授，北京大學講席教授、工學院副院長；2013年，他當選為中國科學院院士；2015年起，任北京理工大學教授；2015年至2018年11月任北京理工大學副校長；2022年，當選為美國國家工程院外籍院士。

方岱寧曾任北京理工大學副校長。（微信公眾號＠后海先聲）

相關的圖片及影片在網上瘋傳，藍衣女子更被人起底是該校的李立明博士，北京理工大學先進結果技術研究院的研究團隊人員。

公開資料顯示，李立明2018年7月畢業於北京工業大學機械工程專業；2018年7月至2021年4月，在北京航天控制儀器研究所測試仿真設備與智能裝備事業部工作。2021年5月，李立明在北京理工大學力學博士後流動站從事科研工作，目前科研工作主要圍繞機械臂仿人運動算法和智能救援裝備效能評估和優化方法展開研究。

網民起底涉事女子為該校博士後李立明。（微博＠一柱擎天向太陽_天涯）

網民睇法：

挺有情趣的一對兒



難道不能有真愛嗎



這是愛情，跨越家庭的



這一對兒師生就應該從學術隊伍中清除，這種不正當交往會產生學術腐敗和利益交換。



首先，是教授主動強行親女博士後的嗎？不是，而是女人強行親他，這妥妥的性騷擾啊，但為什麼被處理的卻是受害者？這什麼道理？

