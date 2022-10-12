杭州男點牛肉風味小串揭是鴨肉　商家：只是口味　和牛肉概念不同

浙江杭州市民小孫日前在外賣平台上點餐，不過商家涉嫌「掛羊頭賣狗肉」，售票的標榜是「烈焰牛肉風味小串」，殊不知竟是用鴨肉做成的。對此，商家解釋，「牛肉風味」只是一種口味，「牛肉小串」和「牛肉風味小串」是兩個截然不同的概念。



事緣10月7日，小孫在外賣平台上花了30多元（人民幣．下同）在一家名為甜辣先森韓式炸雞杭州紫金港店點了炸雞和小食，其中單內含有「烈焰牛肉風味小串」，他花了3.9元買了30串。可是當他吃了幾口後，感覺味道不對，未落調料時就發現肉味特別「騷」，經持續追問商家，才從對方發來的配料表上，發現這款牛肉風味小串根本不是牛肉。

商家解釋，牛肉風味只是口味，且幾塊錢本來就不可能吃到純牛肉，又表示烈焰牛肉風味小串是店裡銷量最高的產品。不過小孫不以為然，認為牛肉本身廣義的定義是一種食材，而非口味，商家若沒有針對具體食材名稱進行標註，不可能所有的消費者都會按照商家的想法去理解，商家的行為存在欺詐成份，應該作出補償。

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周一（10日），內媒查詢發現，上述烈焰牛肉風味小串仍有售，月售上萬件，而商家在「套餐內容」內標註了「鴨肉」。商家姚先生表示，外賣平台進行了食材標註，他並未同意小孫的賠償要求。他又重申，牛肉小串和牛肉風味小串肯定是兩種概念。

對於事件，湘潭大學法學院副教授肖峰表示，商家負有通過平台網頁、平台內通訊信息等真實說明的義務，對商品的配料、成分等進行標註，而案中卻未履行這一法定義務，且宣傳的信息中含「牛肉」的字詞，與實際成分存在用材的衝突。根據《消費者權益保護法》和《食品安全法》，食品質量的廣義理解，除非事前有明確說明和顯眼標註，否則屬於誤導消費者的虛假宣傳情況。

網民點睇：

文字遊戲

狡辯，抵制這種商家

所幸！沒用豬大臟就是好事了

3.9買到30串牛肉，想想都不可能

但是得標註肉類屬性，要不還是欺詐消費者

