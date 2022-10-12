退租前打掃房間一塵不染登熱搜榜首　浙江男子被讚「神仙租客」

浙江杭州一名租客，在退租前將房間打掃得一塵不染，此舉不僅獲得業主的誇獎，還被網民譽為「神仙租客」，相關話題更一度登上微博熱搜榜首。



浙江杭州的租客徐先生在退租前將房間打掃得一塵不染。（紅星新聞）

據《紅星新聞》報道，租客徐先生是浙江衢州人，在杭州定居了十多年的時間，有不少租房經歷，他2021年租下了業主謝女士的一套89平米新房。

謝女士介紹，這套房屋在2020年年底交付。在租房之前，她還挺心疼的，畢竟是未住過的新房。在租房的這近一年半時間裡，謝女士和徐先生聯繫頻率並不高。日常交流多是發物業的活動信息、帳單或者燃氣信息等。聯繫得最多的一次，是徐先生買了新車，讓謝女士幫忙找個車位。

因為曾在網絡中看到業主吐槽租客退租後，收房時房內像個垃圾場等相關消息，謝女士收房之前內地還「挺忐忑的」，並做好花幾天去屋內搞衛生的打算。

不過，在租約到期前兩三天時，徐先生主動將照片發給徐女士，照片內的房間十分整潔，不僅廚房枱面、地面擦得發亮，電視機、餐桌被細心地用布包好，梳化上的抱枕亦擺放得井然有序。謝女士不禁誇獎，「比自己打掃得都乾淨。」其後謝女士還將打掃乾淨的房屋照片發布在當地的論壇上，獲得網民紛紛點讚，更登上微博熱搜。

對於此事登上微博熱搜，徐先生表示自己每次退租前都會提前打掃好房間，「我覺得作為租客把房屋衛生打掃乾淨很正常，天經地義。網上經常看到很多租客在屋內留下大量垃圾的新聞，我不知道為什麼會是那樣子，個人的生活習慣要去把控吧。」