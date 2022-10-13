曾言「這輩子不可能打工的」　內地紅人周立齊公司被強制執行39萬

內地男子周立齊曾4次犯盜竊罪被判處有期徒刑，更以名言「打工是不可能打工的啦，這輩子不可能打工的」走紅網絡。近日，他再度受到媒體關注，事緣天眼查App顯示，其聯合創始的廣西飛驢電動車科技有限公司成為被執行人，執行標的39萬餘元（人民幣．下同）。



據了解，起訴方為陳某某，案由為民間借貸糾紛。股權穿透圖顯示，陳持有廣西飛驢電動車公司股東廣西南寧飛登投資合夥企業（有限合夥）的股份。同時據內媒報道，廣西飛驢電動車公司今年7月被列為經營異常，原因是未提交年報。

值得一提的是，周立齊曾在廣西南寧市園藝路和北湖北路的交叉口開了家名為「周某烤吧」的燒烤店，可同樣在7月時被曝可能關停，意味著該店開業僅8個月就迎來被轉讓的命運。隨後，工作人員證實消息，稱燒烤店在尋求以15萬元轉讓，包含5年的房租和店裡的所有家具、設備等。

公開資料顯示，1984年12月出生的周立齊綽號「阿三」，廣西南寧人，小學文化，曾4次犯盜竊罪被判處有期徒刑。令他聲名大噪的是內地電視台2012年6月以《男子偷車被抓 竟稱「看守所比家好」》為題播出的報道。在報道中，周立齊為偷盜電動自行車的慣犯，被記者提問：「你不會去打工嗎？有手有腳的。」周立齊回覆：「打工是不可能打工的，這輩子不可能打工的，做生意又不會做，就是偷這種東西才能維持得了生活這樣子。」

周立齊更直言：「進看守所感覺像回家一樣，大年三十晚上我都不回去，就平時家裡出點事我就回去看看這樣子。在看守所裡面的感覺比家裡面好多了，在家裡面一個人很無聊，又沒有朋友、女朋友，進了裡面去，個個都是人才，說話又好聽，超喜歡在裡面。」隨後，這篇報道不停被轉發，成為了網友調侃的內容。另外，他更被網民戲稱為「竊·格瓦拉」，即取自國際共產主義革命家哲·古華拉（內地譯切·格瓦拉）的諧音。

重溫周立齊因為「打工是不可能打工的啦」等名言而走紅，出獄後卻呼籲年輕人不要模仿他：

2020年出獄後，自帶流量的周立齊成為不少公司眼中的招財樹，有公司希望以200萬的金額向他簽約，但未能成功。其後網傳四川更有一家影視公司宣布已用1500萬與周立齊簽約，該公司卻被成都市多個政府部門約談，要求須合法經營及防範一切含不良訊息的內容。