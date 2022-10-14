小六女童身高達1.9　小學還未畢業　已被體育局招攬加入排球隊

中國大陸河南信陽縣一名年僅12歲的小六女童涂學玲，因為身高達190厘米相當出眾，當地的體育局也注意到她，雖然她小學還沒畢業，已被延攬加入排球隊。



這位女生年僅12歲已有1.9米身高，高過不少成年人：（按圖了解）

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陸媒報道，涂學玲在一家四口中身高最高。爸爸身高約170厘米左右，媽媽則約有185厘米，姐姐現讀中一也擁有186厘米的高䠷身材。網民在微博熱議兩姐妹站在一起的合影，兩個人的長腿就像是P（合成、修圖）上去的。

根據河南省體育局尋求專家對涂學玲的身體素質檢查後，對各方面結果十分滿意，認為涂學玲非常適合進行排球訓練，但若是打籃球的話，身高可能還有點矮，目前已將她送往鄭州大學體育學院的球類管理運動中心培訓，姐姐涂學慧則是被體育中學由專人培養成選手，未來可能參加游泳、賽艇、皮艇等水上訓練。

微博網友見文皆稱許涂學玲的身高在體育活動上有天生的優勢，「以後說不定會是未來的奧運健兒呢」，但也有人提醒，若是小孩的身材過高，一定要先做全面徹底的醫學檢查，因為高人一等的身材可能是天賦，也有可能是疾病導致，例如馬凡氏綜合症。

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