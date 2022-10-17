李寧再陷「辱華」股價重挫　新品被指似日軍服　曾歡慶台灣雙十節

國產體育服裝品牌李寧近年因「國潮」受到關注，但近日一場新品發布會上一系列的服裝，卻因配色和外形被指特別像「（二戰）日本軍服」，再陷「辱華」爭議，被一些網民直斥「吃中國的飯，砸中國的碗」。李寧（2331）今日（17日）股價一度大瀉近14%。

值得一提是，這不是李寧首次捲入「辱華」，「李寧台灣」Facebook專頁曾因發表「歡慶雙十」帖文慶祝雙十節而引起關注。



從新一季宣傳照看到，Model穿上的大衣整體以軍綠色為主，而帽子兩邊有簾子垂下來，這身造型令不少中國網民聯想到日本二戰士兵服裝，「尤其是帽子更像日本士兵戴的帽子，配上軍綠色大衣，簡直就是一模一樣」。

也有不少人認為沒必要有這個聯想，因為類似帽子在北方很常見，「戶外服裝很多這種帽子的，少見多怪」、「這個太扯了，哪裏像軍服了」。

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網民：李寧CEO是日籍華人

不過也有網民猜測，這是李寧故意這樣做，「是在挑戰底線」，並提到李寧行政總裁為日籍華人錢煒，日文名「高坂武史」，認為事件與他有關。有網民更怒斥「我們把李寧當國貨，李寧卻把我們當傻子戲耍」等。

據李寧公告，高坂武史曾為UNIQLO韓國行政總裁，1996年加入UNIQLO母企迅銷（6288）。他在2001年及2005年出任UNIQLO中國副總經理及CEO，並在中國市場開拓及管理方面擁有超過15年經驗。

李寧已非首次掀起辱華爭議。去年李寧進軍台灣市場後，李寧台灣便因在IG、FB發表打折活動稱要慶祝雙十、國慶，遭眾多陸網民湧入李寧台灣FB專頁質問「到底過哪一個國慶？」