「鳳凰灣區財經論壇2022」下週開幕　李家超陳茂波將發表講話

當前，疫情、俄烏衝突、能源及糧食危機、歐美高通脹等因素為全球資本市場帶來劇烈震盪，全球貿易平衡依然遭遇波折。處在中國內外循環交匯點的粵港澳大灣區，面對機遇與挑戰並存的複雜局面。

鳳凰衛視、鳳凰網聯合多機構舉辦「鳳凰灣區財經論壇2022——變局與信心」下周三（21日）將在內地和香港同步開幕，為期2日。會議將談及中國經濟前景、大灣區角色與動向，以及中國未來發展機遇及方向。



據悉，本次論壇獲國家金融與發展實驗室、香港中文大學（深圳）、上海交大上海高級金融學院、德魯克管理學院、法國里昂商學院等學術機構支持。特首李家超將於21日上午的開幕式發表開幕演講，闡述香港在大灣區的角色及優勢。深圳市委副書記、市長覃偉中，人行原行長戴相龍，港科大候任校長葉玉如，歐洲央行前行長尚-克勞德·特里謝（Jean-Claude Trichet）等嘉賓將在開幕式演講。

財政司司長陳茂波、香港交易所主席史美倫、一汽集團董事長徐留平等嘉賓，將圍繞「大變局下的全球經濟挑戰」的主題發表主旨演講，包括「如何使全球重返可持續發展軌道」、「世界各國如何摒棄意識形態偏見、超越經濟理性從而共同抗擊新冠肺炎疫情」、「政策如何促進經濟復蘇同時避免刺激後遺症」等議題。

圍繞「變局與信心」主題，還將設置多場主題演講及圓桌論壇，財經事務及庫務局局長許正宇，金融發展局主席李律仁，立法會議員黃元山等嘉賓，將共同商討 「雙碳目標下的綠色金融與ESG」、「助力大灣區建設，金融支持創科發展」、「香港資本市場迭代升級」等議題。