子88歲、母110歲　泉州母子拖手行街竟變明星　遊客：追的是壽星

福建泉州市安溪縣日前一對母子手拉手逛街的一幕成為熱話，特別之處在於母親林妹老人已是近110歲高齡的人瑞，而兒子王金器也已經88歲，二人同行成為一道相當吸睛的風景線，引來大批路人圍觀甚至上前合影。



老人與兒子手拉手逛街的一幕成為熱話。（極目新聞）

事發於上周六（15日），泉州市某茶館舉辦了茶會活動，並邀請了林妹老人和她的兒孫家人們。活動結束後，老人由兒孫家人陪同，在泉州市中山中路逛街，溫馨的一幕讓路人羨慕，一時間現場沸騰，不管成人、小朋友都紛紛要求合影，有從外地來玩的遊客更直言自己追星，「追的是壽星！」

據了解，林妹為安溪縣西坪鎮南岩村人，生於1913年，今年虛歲110歲，是當地的名人。而南岩村正正有「中國茶文化尋根第一村」之稱，不少村民從事著與茶葉相關的工作，據村民王先生介紹，愛喝茶的林妹和很多村民一樣，幾乎每天早上起來第一件事就是泡茶，另外她也愛吃燉肉，目前除了聽力稍差外，身體非常健康。

林妹老人每天早上起來第一件事就是泡茶。（極目新聞）

談起老人家的個性，中山中路附近商戶李女士（化姓）則表示，林妹老人經常在家人陪同下到附近逛街，雖然已經百歲高齡，很愛乾淨的她，現時起床後依然能夠自己梳頭整理床鋪。

林妹的曾孫王唯捷則介紹道，喜歡熱鬧、愛旅遊的太嫲很快就能適應新地方，近期來到泉州跟爺爺一起住，還是住得比較習慣的，要是以前她每住兩三天就想回去，因她總會牽掛著家裡的花。王又指，太嫲對新鮮的事物總是抱有好奇心，雖然視力不佳，但也愛湊熱鬧，認真地聽著子孫們解釋。

網民點睇：

母子都很長壽

長壽的人都是精瘦型

88歲還有母親陪伴，這也太幸福了

老人總是笑瞇瞇的，看上去是個樂觀開朗的人

腰板很挺，也不駝背，比很多年輕人強

