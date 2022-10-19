李寧新品被指似日軍服　陷「辱華」爭議後道歉：源自中國古代頭盔

國產體育服裝品牌李寧近日舉行新品發布會上，卻因一系列服裝的配色和外形被指特別像「（二戰）日本軍服」，而再陷「辱華」爭議，甚至被一些網民直斥「吃中國的飯，砸中國的碗」。周三（19日），李寧官方微博發布聲明稱，公司對此高度關注，為此次相關產品的設計及造型給公眾帶來困惑和疑慮，表示誠摯的歉意。



日前，李寧2022逐夢行機場大秀舉行，其共設置了御風飛行、神工天物和宇行飛天三個主題板塊，其中神工天物從中國古代飛行器中的榫卯、斗拱等元素汲取靈感，融合現代飛行塗鴉文化畫，以粉蠟色和深橄欖綠為主色。

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不過網民認為，無論從造型還是顏色看，相關款式的服裝和帽子都與侵華日軍軍服神似，尤其是帽子設計方面，其帽垂和侵華日軍的帽子外觀，幾乎是依樣葫蘆，「尤其是帽子更像日本士兵戴的帽子，配上軍綠色大衣，簡直就是一模一樣」。但也有一些網民不以為然，認為沒必要有這個聯想，因為類似帽子在北方很常見，「戶外服裝很多這種帽子的，少見多怪」、「這個太扯了，哪裏像軍服了」。

而面對質疑，自稱李寧電商總經理的馮曄在朋友圈回應道：「我們的消費者，對於中國文化的沉澱，教育知識的傳承還是少了。同時我們更應該自省，如何在正確引導消費者的過程中，避免更多的誤讀。」

至周三，李寧官方微博發布聲明道歉，並稱本次「逐夢行」秀款產品的設計以「飛行」為主題，從飛行員裝備中汲取靈感，展現人類不斷探索天空的夢想。其中，大家討論最多的飛行帽設計源於中國古代頭盔、戶外防護帽及棉帽，產品以多種顏色款式進行呈現，兼具防風保暖等專業功能，以適應更多戶外穿著場景。

聲明續稱，中國經濟和中國體育產業的蓬勃發展是李寧品牌成長的基石，32年的品牌歷程也離不開每一位消費者的支持；作為中國的專業運動用品公司，創造出受大眾喜愛、更專業、更具設計感的產品，是公司始終堅持的信念，「真誠感謝大家為我們提出的寶貴建議和意見，我們將虛心聽取各種聲音和反饋，做出讓消費者更加認可的產品」。