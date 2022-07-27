夏日祭宣傳日本文化「辱華」？南京急取消　多地夏日祭遭網民舉報

南京玄奘寺供奉日本戰犯一事延燒，內地網民發現B站（bilibili彈幕網）原定於7月17日在南京舉辦日本傳統活動夏日祭也遭網民舉報取消。網民也開始查找各地舉辦夏日祭的地方，多個旅館和展館也緊急發聲明否認。



7月23日，雲南楚雄太空奇幻主題樂園發公告取消「夏日祭」：舉辦方表示，以為是舉辦普通漫展，看到網友反映活動與夏日祭有關後，園方已取消場地租用，禁止舉辦方入場。



除楚雄樂園外，7月23日雲南大理一酒店也表示，此前有兩個人說7月30要在酒店辦個「正常」動漫展，酒店也以為是動漫展，酒店後來才知道是「夏日祭」主題，第一時間就立刻取消。

7月24日，山東棗莊一大酒店舉辦的「夏日祭」活動也宣布取消，酒店更強調此前不知活動內容，也不了解夏日祭含義，現已和動漫社溝通取消。酒店工作人員表示，「我們也是中國人，沒必要為了幾千塊破壞自己的名聲。」

據《 預言家游報》整理，近期有至少18場的漫展取消，當中不少其實並未以「夏日祭」為主題。內地網友梳理表示，今年夏日祭在全國設置了20個網站，21場活動。據了解，夏日祭是日本傳統節日，是夏天舉辦的一些活動或節日祭典，舉辦時間為每年7月中旬至8月下旬，剛好是內地暑假時間。

漫展可辦夏日祭要取消？

《中新財經》報道指出，所謂「夏日祭」，就是夏天舉辦的活動或節日祭典，也是日本傳統節日。除夏日祭外，日本也有春日祭、秋日祭、冬日祭等祭典形式。

動漫是日本的重要產業鏈，日本祭典在動漫中是經典場景。受此影響，許多漫展會借用「夏日」 等日本祭典為名，吸引二次元愛好者前來逛展。內地動漫迷小安透露，現在多地舉辦的夏日祭本質還是漫展，「有的漫展可能會有撈金魚、套圈圈等活動，也會賣風鈴一類日本特色的小商品。」

不過小安指出，南京的夏日祭和普通漫展不同，「以往漫展為了成本不會設置大型和風佈景，像是搭建鳥居和跳日本舞稻，如此還原日本祭典元素是第一次見。」他也提到，即使自己身為二次元愛好者，在民族情感上也無法這一還原日本祭典元素的活動在南京舉辦。

據了解，舉報南京漫展的是女孩「小V」。小V表示，自己是南京人也很喜歡動漫等二次元文化。但對於南京要舉辦夏日祭，她卻持著反對的態度，「我喜歡動漫，但我更知道自己是一個南京人。我始終記得那30萬同胞，還有漢中門的紀念館，以及幾十年前無數散落在南京各地的一幕幕悲慘畫面。」

穿漢服逛漫展成趨勢

根據艾瑞網《2021 年中國二次元產業研究報告》預測，2023 年中國泛二次元用戶規模將達5億，用戶付費、廣告營銷和 IP 授權收入均趨於成熟。基於共同的愛好，二次元群體也需要線下場所進行交流，漫展作為線下娛樂形式之一，成為二次元重要的社交方式。

針對近期的取締「夏日祭」 風氣，內地動漫迷表示，「日本動漫並非漫展的全部，漫展也不等同於夏日祭。」

此外，隨著國產動漫 IP、國產游戲 IP、漢服文化的崛起，漫展的內容正呈現多元化發展。《大聖歸來》、《哪吒之降世神童》《一人之下》、《原神》等多個國產 IP 的衍生作品均在漫展受到歡迎。

《中新財經》採訪動漫愛好者曉曉，她表示，「與之前相比，現在穿漢服逛漫展的人變多了。更有專門的漢服會展和漫展。」

內地的漫展隨著許多資本的投入也推動了商業化，除二次元愛好者自發舉辦的非商業性質的集會外，一些大型商業二次元會展也逐漸成熟，中國國際動漫遊戲博覽會CCG EXPO、COMICUPT 同人展、廣州螢火蟲漫展。 在此次南京夏日祭爭議後，會不會影響未來動漫展的舉辦亦引發網民關注。