三兄弟先後確診這種癌症　醫生：具家族遺傳性　發病率逐年上升

家住浙江寧波鄞州區的方姓70歲老漢退休多年，平時身體不覺有大問題，但幾年前曾在一次常規體檢中查出PSA（前列腺特異抗原）指標偏高。但因當時並無任何不適，便沒有在意。

直到最近一年，方老漢的大哥和三弟先後因該指標偏高，在醫院檢查後確診為前列腺癌，並先後做了手術，他才在家人的再三勸說下，勉為其難地到當地醫院複查，結果也確診了前列腺癌。



據內地傳媒《FM93交通之聲》報道，方老漢的PSA（前列腺特異抗原）指標值已經從當初的9.69ngL飆升到114.81ng/L（正常範圍為4ng/L以下），接近正常水平的30倍。10月初，他轉入醫院泌尿外科尋求幫助。經穿刺活檢後確診為前列腺癌，且已是局部晚期，暫時不具備手術條件，只能先行內分泌治療，待3至6個月後再重新評估，若腫瘤得以控制，或許還有手術機會。

「還是自己大意了，當初體檢第一次查出指標偏高時就應該引起重視，現在懊悔也來不及了。」方老漢悔不當初。

接診的前列腺專科病區主任王鋼表示，這三兄弟的案例雖不多見，卻很典型。可見，前列腺癌是具有家族遺傳性的，而且前列腺癌PSA篩查真的很重要。

三兄弟先後確診前列腺癌，具有遺傳因素。（視覺中國）

前列腺癌非老年專屬 37歲也中招

今年以來在鄞州區第二醫院接受前列腺癌根治手術的近300名患者中，37歲的付先生是年紀最輕的一位。他表示，印象中這種病好像老年人得的比較多，真沒想到自己年紀輕輕竟也中招了。3個月前，付先生毫無徵兆地出現排尿不暢的症狀。起初只是尿線變細＼排尿費力，慢慢地愈來愈嚴重，半天也解不出幾滴尿來，有一次更完全無尿。

到當地醫院就診後，醫生對症為其行留置導尿，拔除尿管後，小便終於通暢了一陣。可惜好景不長，不久後症狀又「捲土重來」。

付先生隨後到泌尿外科，經超聲波檢查，發現前列腺約為正常體積5倍，高度懷疑為腫瘤佔位。此後的核磁共振和穿刺活檢證實了這一判斷，付先生被確診為前列腺惡性腫瘤中比較特殊的一種類型——前列腺肉瘤。所幸經過手術及化療等一系列綜合性治療，目前病情穩定。

年輕人亦有機會患上前列腺癌。（資料圖片）

「前列腺癌雖然發病率在逐年上升，但它並不可怕，它是目前治療方式較多，同時治療效果較好的腫瘤之一」，前列腺疾病專家朱偉智表示，前列腺癌是惰性的惡性腫瘤，生長很緩慢，如果在早期發現治癒率非常高。且腹腔鏡下前列腺癌根治技術已十分成熟，在尿控、瘤控、保留性功能等方面均取得良好效果。

他同時提醒，50歲以上的男性，每1至2年都應進行PSA系列動態檢測，對有前列腺癌家族史的男性人群，更應該從45歲開始定期PSA檢查和隨訪。