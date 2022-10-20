網售女裝檢出致癌物超標27倍　活化後可改DNA結構甚至引發癌症？

近期，國家市場監督管理總局抽檢網售服裝時，有女裝被檢出一種名為「聯苯胺」的可致癌芳香胺染料，且嚴重超標27倍。

值得注意的是，若人類長期接觸，就會形成致癌芳香胺化合物，經活化後會改變DNA結構，甚至會引發癌症。



《央視新聞》報道，在本次網售休閒服裝產品監督抽查結果中，共發現246批次產品合格，佔比超八成。其餘58批次產品不合格，不合格率為19.2%。主要不合格項目為纖維含量、色牢度、pH值，以及可分解致癌芳香胺染料等方面。

其中，一件標稱為深圳市安若依電子商務有限公司生產的女裝T恤被檢出可致癌芳香胺染料「聯苯胺」，實測高達540毫克/每千克，超標27倍；一件標稱為東莞市曼邦電子商務有限公司生產的牛仔馬甲，也檢出可致癌芳香胺染料含量超標，達到30毫克/每千克。

天眼查App顯示，深圳市安若依電子商務有限公司成立於2014年，曾因登記的住所或經營場所無法聯繫而被列入企業經營異常名錄，今年4月26日已被註銷。去年8月的季度抽檢中，該公司曾被深圳市計量質量檢測研究院檢測出可分解致癌芳香胺染料。

據介紹，若人類長期接觸由可致癌芳香胺合成的染料，其有害成分會被人體吸收，在特殊條件下會分解產生20多種致癌芳香胺，形成致癌芳香胺化合物，經過活化作用而改變人體的DNA結構，或會引起病變和誘發惡性腫瘤物質，導致膀胱癌、輸尿管癌、腎癌等。

檢測機構已經向不合格企業發出產品質量改進建議書。市場監管總局表示，未來將繼續開展對休閒服裝產品的質量監督，有效跟蹤不合格企業，督促企業糾正錯誤，保護消費者權益。

根據中國強制性標準GB 18401—2010《國家紡織產品基本安全技術規範》中明確規定，禁用24種可分解可致癌芳香胺染料，其中包括聯苯胺。

《新京報》報道，中國商業聯合會針棉織商品質量監督檢驗測試中心（天津）的檢測工程師介紹，聯苯胺是一些偶氮染料的中間體，是否作為原料使用有待證實。服裝檢測中發現可致癌芳香胺染料超標，說明部分廠家在生產過程中，在面料選用和加工工藝方面存在一定的問題。

有業內人士透露，部分印染企業可能對複配染料和拼接染料認知不夠，不清楚在某些特殊情況下會分解釋出聯苯胺，或小型染料廠管控不嚴格，導致染料中本身含有未反應完的聯苯胺。不過，市面上服裝致癌物超標比較少見，只有極少數的情況下會檢測不合格，大多是因為服裝長時間被密封包裝，拆封後短時間內才會有超標物質。