OPPO起訴諾基亞27日重慶開庭　雙方專利戰已拉鋸逾年

據重慶法院公眾服務網顯示，內地手機廠商OPPO將起訴諾基亞（Nokia）科技（北京）有限公司、諾基亞技術公司、諾基亞公司，案件將於10月27日在重慶市第一中級人民法院開庭審理。10月24日，OPPO向內地媒體《南都灣財社》證實，這是OPPO起訴諾基亞有關專利收費相關的案件。



諾基亞與OPPO的「專利戰」始於2021年，雙方就4G（LTE）和5G專利的使用費用討論破裂。由此開始，諾基亞先後在印度、法國、德國、英國等9個國家和地區對中國通信企業OPPO發起專利訴訟，且在每一起訴訟中都申請禁令。

今年7月，德國曼海姆地區法院就裁定OPPO侵犯了諾基亞的兩項相關技術專利。8月，德國慕尼黑一家法院也裁定OPPO侵犯兩項諾基亞專利權，並對OPPO和其旗下「一加」手機下達銷售禁令。

德國慕尼黑一家法院裁定OPPO侵犯兩項諾基亞專利權，對OPPO和旗下一加手機下達銷售禁令。（資料圖片）

從2G至如今的5G時代，諾基亞累積了豐厚的專利。據中國信通院發布的《全球5G專利活動報告（2022年）》顯示，諾基亞的5G專利佔比為7.6%，排第六位。

企業付費使用其專利本無可厚非，但問題在於諾基亞的收費標準實在過高。根據2018年諾基亞對外公布的5G專利收費標準，每台使用其專利的手機，需支付高達3歐元（約23港元）的專利授權費。與之相比，華為的專利收費也僅為每台2.5美元（約19港元）。

面對諾基亞的高昂收費，OPPO一方在接受內媒採訪時稱，OPPO尊重知識產權倡導合理收費，倡導以友好協商方式解決知識產權爭議，互相尊重專利價值。但OPPO反對專利不合理的高價收費，反對以訴訟脅迫被許可人談判和接受不合理高價許可費的惡意行為。

在諾基亞針對OPPO於各國發起的連串「專利戰」中，OPPO也並非「任人宰割」，據外媒報道，經德國曼海姆地區法院證實，諾基亞被迫撤回了一件針對OPPO的專利侵權訴訟，關鍵原因在於法官認為OPPO並未侵犯涉案專利的專利權。這起案件中的涉訴專利-EP355917正是此前諾基亞在德國慕尼黑法院勝訴的專利之一。

印尼智能手機市場主要品牌佔有率2021Q1vs2022Q1，數據顯示OPPO超過VIVO、三星等品牌佔有率最高。（Counterpoint 網頁截圖）

今年7月，印尼法院亦駁回諾基亞對OPPO的全部四項專利訴訟，並要求諾基亞承擔相關費用。印尼一度是OPPO最重要的海外市場之一，訴訟的成功不但幫助OPPO鞏固在印尼乃至整個東南亞市場的份額優勢，同時對OPPO持續反擊諾基亞有重要意義。