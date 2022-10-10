01成都連線｜物管公司被控窺洩露行蹤　住戶報警　母公司香港上市

四川成都有公寓業主，指控物業管理公司，利用閉路電視監視業主們的一舉一動，更將偷拍的影片發送到通訊群組調侃，「年輕貌美的女性」成了監視重點，又會洩露住戶私隱，如「男業主進出女業主的單位」。數名業主已報警並獲受理。



業主代表Daniel接受《香港01》電話訪問，稱物業管理公司多年來服務質素差、亂收費，過千戶業主在當局批准下組建業委會，冀能更換物管公司，但他卻成了「一號監控對象」，被騷擾近兩年，計劃劈價40萬元（人民幣．下同）出售單位。

合景泰富成都公司商業板塊片區副總經理陳妍妍回應《香港01》表示，並不了解具體事情，但認為是一場誤會，又指監控公共區域是正常，為保障居民的安全。合景商業資產管理公司CEO林建瑞則向記者表示，作為上市企業，會由集團傳訊部門正式回應此事。記者正向負責案件的成都公安警官查詢。



物管監視女業主動向、有無異性拜訪

業主代表Daniel（又名「大帥」）向01記者表示，在爭取改善物管服務的維權過程中，物管公司有與他相熟的人士分享群組對話截圖，就此踢爆了監視行徑，令業主們更為震驚。上周五他在內地社交網站微博曬出相關的截圖，內容顯示，該公寓的物管經理透過CCTV監控所有組織成立業委會的業主和住戶，還特別以「一號」、「二號」標記重點的維權者。

物管群組監控女業主對話截圖：



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他表示，有工作人員特別喜歡晚上10時以後實施監控，隨時命保安監視其「感興趣」的特定業主「在幹嘛、去哪裏了」。

截圖顯示，物管經理利用職務之便，每日從閉路電視觀看「哪個男業主進了女業主的家、哪個女業主去找男業主」，還要查女住戶的單位是不是自己買、具體在誰名下等，繼而將偷拍的照片和影片傳到物管公司的群組。

Daniel向記者表示，物管經理是一名陳姓女子，群組內很多男性下屬常與她一起樂此不疲地「侵犯業主私隱、監視並八卦業主的生活」。

稱被24小時監控 保安漏報會遭「炒魷」

Daniel在帖文中提到，由於自己熱心組織業委會維權，物管陳姓女經理對他更實施全天候「專門監視」，特別成立一個8人的監視小組，要求每位下屬記住各處閉路電視位置，偷拍大量影片和照片，記錄他何時出門、搭電梯、到達停車場、開車出小區、到家，乃至到訪者的車輛和逗留時間。監控人員詳細精確地把他的全部行蹤和動態，在物管工作群組向經理匯報；如果保安漏報會被口頭批評，再犯則會被直接「炒魷」。

他並表示遭到物管的人身攻擊，及冒充業主在業主群組對他進行公開詆毀，指自己每天忙完工作、天黑回家時，是最有負擔的時候，每當靠近家的時候精神就變得緊張，每當進大門口看到四處的閉路電視時，壓抑、恐懼、害怕到「很無力很無奈」。

業主代表Daniel遭監控跟蹤：



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Daniel稱，由於擔任業主代表，其還被物管經理多番誹謗攻擊，於是選擇在知名地產交易平台「鏈家」放盤，1年內更降價40萬元求售，「被逼走投無路，沒想到買個房子變成我一生的噩夢」；現時他已向公安報案，還有其他七八名受到侵害的業主也分別向警方報了案，公安很重視案件，加班錄了大量口供，並在持續搜集證據。

指物管「只識收錢唔做嘢」：

小區亂象叢生 有人在電梯大便

Daniel向記者表示，今次引起網民關注的是物管的出格作為，但源頭反而是物管的「不作為」。該處物業位處成都高新區的高檔地段，雖然比不過高檔小區，但以公寓來說已算高價，他所購置並居住的單位市價190萬元（人民幣．下同），然而他指發展商同系企業獨攬物管權，故而甚為囂張，「工作幾乎甚麼也沒做」，該小區常有人半夜吵架、擲酒樽，更有人直接在電梯內大便。

他指，如此髒亂的管理成果，物業費卻「獅子大開口」，每平方米5.5元，在當地同級别的公寓裏收費最高，甚至比周邊更高級的公寓收費還高一个等級。此外，Daniel等人還投訴過發展商為擴大商業空間未備案私自挖穿公寓樓板的做法，認為有安全隱患。

混亂殘破的停車場：



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停車場每日收費120元 佈滿建築廢渣

已定居成都十幾年的他還表示，該物業的停車場收費也是當地絕無僅有，若選擇按日計算每日收120元，整月最高達3720元。若業主選擇按月費，雖然只要600元，但就算月底最後一天開始停車，也要按整月收取。他又指停車場建到一半就啟用，有很多建築廢渣，只要停車一個小時便會佈滿灰塵，每一兩日便要洗一次車。更離譜的是，物管規定一個車位只能停一個車牌的車。

物管曾開價幾十萬元封口 不遂即寄律師信

Daniel又提供一段秘密錄下的影片，內容是他與物管經理的面談。片段中他向陳姓經理表示，物管方面曾派人遊說自己、提出給錢封口等，而陳經理未有否認。Daniel稱，物管最後一次開價達幾十萬元，但他不為所動，繼續堅持討公義，結果業主竟不遠萬里將律師信寄到其遠在陝西的父母家中，信中直指Daniel發表不實、誹謗言論，要求賠禮道歉等，否則將採法律行動。

他表示，物管早已調查其父母的住所和人脈，甚至搜集了業委會所有業主的詳細個人資料，更曾出5萬元找黑社會，揚言要把他打殘、毒死他的狗，更要挾用強力膠將他的門鎖粘起來、將他的電話號碼印在色情服務的卡片上到處散發，而這些行為人證物證齊全。不過，Daniel未有向記者提供物管這些威脅言論的證據。

鑑於多名事主相繼前往當地公安保安，記者多次致電成都高新區石羊派出所受理上述案件的毋警官、高警官，對方均未有接聽，記者仍在持續嘗試聯繫公安追蹤案件進展。

涉事企業母公司在港上市

涉事物業是位於成都高新區金融城一處物業，發展商為成都市中天盈房地產開發有限公司，物管公司為廣州市寧駿物業管理有限公司成都分公司。

《香港01》記者在內地企業資料平台「企查查」查詢，上述發展商今年3月17日更名「成都市臻天怡商務服務有限公司」，為廣州合景控股集團有限公司100%持有，該企業登記電話、地址與合景泰富集團官網的成都公司資料一致；涉事物管公司由合景悠活集團（香港）有限公司間接100%持有。合景泰富（1813）及合景悠活（3913）均在香港上市。

合景泰富總部位於廣州，成立於1995年，於內地一二線城市發展，目前已在廣州、北京、上海、香港等近40座城市擁有地產發展項目。

2017年2月24日，合景泰富夥拍龍光地產以168.55億元，投得香港鴨脷洲內地段第136號住宅地皮。2017年5月16日合景泰富夥拍龍湖地產以72.3億元，投得位於啟德（香港新九龍內地段第6567號）的住宅用地，項目於2019年2月命名為尚‧珒溋，今年7月底，合景泰富公布將持有的50%權益售予龍湖，因此尚‧珒溋現為龍湖獨資項目。

片區副總經理：監控公共區屬正常 目的是保障安全

《香港01》周一（10日）早上已就是次爭議事件去信向合景泰富（1813.HK）查詢，正等待回覆，另已分別多次致電合景泰富官網提供的香港公司及成都公司電話，但均未獲接聽。合景商業資產管理公司CEO林建瑞則說，作為上市企業，會由集團傳訊部門正式回應此事。

合景泰富成都公司商業板塊片區副總經理陳妍妍則在電話中稱，她並不了解具體事情，但這應是一場誤會，因為物管公司監控公共區是正常的行為，任何物管都會這樣做，目的是保障居民的安全。

記者正在持續向事件相關方查詢，已聯繫涉事物業管理方及其他數名報稱受害者，敬請留意跟進報道。