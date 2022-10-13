01獨家｜成都物管涉跟拍、監聽住戶細節曝光　公司首開腔稱將調查

四川成都一幢公寓多名住戶，指控遭物業管理公司拍攝、跟蹤、監聽住戶，物管職員更將影片傳送到通訊群組。《香港01》記者訪問了多名苦主，更多細節曝光，包括有住戶涉嫌被跟蹤偷拍畫面，以及記錄居民個人資料的檔案。

涉事物業管理公司，為香港上市的合景悠活（3913）子公司寧駿物業，其成都公司物業負責人王先生向《香港01》表示，公司高層高度重視有關傳聞，已成立專項小組調查此事，當事雙方已報警，警方已受理並展開調查。



此前報道：01成都連線｜物管公司被控窺洩露行蹤 住戶報警 母公司香港上市

少女被跟蹤偷拍

住戶家人通話內容遭流傳

從事牙齒美白行業的小涵向記者提供自己被偷拍的照片，稱一些成立業委會的業主甚至行街時被跟蹤拍攝。但她又緊張地表示，家裏人不讓她詳細說這事，因為自己還在這住，「怕被報復」。

住戶代表Daniel則懷疑電話遭監聽，他說今年3月在家中打電話向親友表示要坐飛機出差，但物管隨後就在群組討論此事。

受訪業主披露物管「監控群組」更多對話截圖，除了閉路電視，還有許多是以手持設備偷拍：



+ 6

港企業家：自認與物管經理相處好

擔當「居中調停」仍難免被監控

來自廣東的業主Stanley（化名）在港經營業務長達九年，每年在香港住一兩個月，現時正身處美國。他對《香港01》記者表示，自己在全球各地做生意，擁有多處海內外物業，但還是第一次遭遇物管偷拍事件，擔心日後回成都，「他們（物管公司）對我做些什麼」。

Stanley稱，在這裏住的都是「層次不差的人」，大家都很忙，一般沒有時間做這些維權行動，成立業委會純屬無奈之舉。業主們在成立業委會後便遭監視和曝露行蹤。他雖然一年只住成都2個月，自認跟物管經理相處良好，且沒有選邊站，而是擔任「居中調停的角色」，但後來發現自己竟也是監視對象的一員，無論是外出、回家還是去喝咖啡，竟然都被偷拍。他又批評物管在與業主開會時，一直低頭玩電話，盡顯對居民訴求的不屑。

物管群組監控女業主對話截圖：



+ 11

訪客亦遭監視

汪小姐常帶同孩子出入該公寓探訪朋友，亦遭監視偷拍。她發現物管有詳細的記下到訪的位置和時間。她獲知後即刻報警，警方向她表示會調查此事，若涉及刑事將會以刑案辦理。

另一名業主Sandy（化名）亦向記者證實受到物管監控的事，稱自己被物管討論「兩次有不同男人拜訪」，而自己放假在家休息幾天，則會被物管閒話「這人是不是不上班？」。她表示，業主們的個人資料，包括電話、身份證件、家庭成員、資產和持有房產車輛等資料也被物管掌握。她也在獲知被監控後的第一時間報案。

業主的個人資料疑被物管人員記錄在冊，並在監控群組傳播。（受訪者提供）

女住戶見與丈夫兒子出入 被誣衊與不同男人見面

而另一名女業主Nancy則表示，當時選擇購買這物業，就是考慮到發展商和物管是「從香港、從廣州這種沿海地方來」，以為「服務很規範，（畢竟）那麼發達的地方」。她說，當時銷售代表介紹了很多，包括五星級大堂、共享廚房、健身室，但最後都是子虛烏有，且配套很差，電梯又少又狹小，（公共區域）夏天還經常不開冷氣。

她稱，自己因物管方面的「敵對態度」，於今年5月就已搬離。近期獲知監控事件，包括被物管和保安議論自己「與不同男人見面」，但其實是她的丈夫和兒子。她說，上千名業主都十分支持和擁護業主代表Daniel，希望協助他一起向物管討說法。

多名住戶先後報案：



物管回應《香港01》：將成立小組調查 不實指控已報警

涉事的物業管理公司「寧駿物業成都分公司」，為香港上市公司合景悠活（3913）子公司，涉事公寓的發展商則為合景泰富（1813）。

寧駿物業成都公司物管負責人王先生答覆《香港01》稱，就近期網絡上關於該企業項目物業經理工作中的一些傳聞，公司高層高度重視，已成立專項小組調查此事，物業管理公司亦因不實指控而報警。他說，目前當事雙方已報警，成都市公安局高新分局已受理此案並展開調查，針對此事，物管方面會以警方和政府相關部門調查結果為準，該企業會盡力配合。