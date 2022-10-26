貓咪洗澡塗抹精油後出現貓癬　寵物美容店需負責嗎？

愈來愈多人選擇養寵物，《2021年中國寵物行業白皮書》數據顯示，2021年中國飼養犬貓的人群數量達6844萬人，全國城鎮寵物（犬貓）消費市場規模更高達2490億元（人民幣，下同）。

除了在飲食上「落重本」，不少飼主亦會帶愛寵到寵物店洗澡、做美容。

近期，有飼主帶愛貓到寵物店洗澡並塗抹精油後，貓咪身上卻出現大面積貓癬。飼主認為是店方操作不當所致，惟店家解釋，貓癬有多個感染途徑，該店只為貓咪做了正常洗護，根本無需負責。



9月11日，山東青島的石女士帶愛貓到當地一寵物店洗澡，收費308元。當時，店家發現貓咪的腹部有小紅點，因不確定是否貓癬，於是讓石女士帶貓回家觀察。三天後，石女士向寵物店交代了愛貓的情況並拍下照片，「她很確定地告訴我快好了，我聽她的建議抹了幾天碘伏」。

9月30日，石女士發現愛貓分泌的油脂量十分嚴重，於是帶牠到同一寵物店洗澡，「店裏又給貓檢查一遍身體，說貓身上大面積出現貓癬」。她曾詢問是否需要用藥浴為貓護理，但寵物店表示藥浴不如專業洗護好，並介紹專業洗護價格為618元，還需購買一瓶價值50元的精油。

在寵物店的推薦下，石女士選擇用專業洗護及精油塗抹為愛貓護理，但貓癬的情況未有好轉，甚至愈發嚴重，她只能帶貓咪到獸醫診所。經皮膚貼片檢測，結果顯示為貓癬，且為真菌細菌混合感染。

紅點變貓廯過程圖。（信網）

寵物店：貓癬傳染途徑多

寵物店店主陶女士透露，石女士曾因貓咪生病而推遲洗護時間，經檢查確定為肺炎，痊癒後才到店洗護，當她發現貓咪腹部有紅點，已立即提醒對方要多加留意，後來才確定患上貓癬。

當貓咪再被帶到寵物店時，陶女士就發現貓身上出現大面積貓癬，於是提出可以使用自己調配的精油塗抹。她介紹，精油主要起到抗氧化消炎的作用，並非屬於藥用，「精油並不屬於醫用藥品，我也沒有進行任何有關的藥品治療」，且產品都是通過正規代理商入貨。

石女士認為，愛貓的貓癬是因為寵物店的不正當操作導致情況更加嚴重；陶女士則認為，對方的貓咪本來抵抗力就差，且有多個途徑有機會患貓癬，她只是做了正常的洗護，店中的一切消毒設施都非常完備，與店方無關，「我準備對她的惡意差評追究責任」。

獸醫亦指出，獲得真菌細菌感染的途徑有很多，目前無法確定具體由哪一方面導致。

店家使用的「伊珊娜」品牌商品。（信網）

寵物店該負責嗎？

青島西海岸新區市場監督管理局的工作人員稱，若商家在經營過程中出現違法行為，有關部門會給予處罰，建議雙方協商解決；若雙方不接受調解，建議循法律途徑解決。

有內地律師指，貓咪從寵物店護理完到長貓癬相隔了20多天，而感染貓癬的原因存在多種可能，因此不能確定貓咪感染貓癬與牠在寵物店護理存在直接因果關係。若不能確認寵物店有責任，店家有權拒絕賠償。