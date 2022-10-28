廣州女大生被墮樓輕生男子砸中致癱　網民怒斥：自己走了何必造孽

廣州女大學生逛商場時遭遇飛來橫禍，一名墮樓輕生的男子當場將她砸中導致癱瘓。醫院表示，該女大學生目前屬於高位截癱，能否重新站起來仍要看康復情況。



廣州女大學生逛商場時遭遇飛來橫禍，被墮樓輕生男子當場砸中導致癱瘓。（極目新聞）

據《極目新聞》報道，事發於9月30日，廣州暨南大學一名21歲女大學生逛商場在椅子上休息時，竟不幸被一名墮樓男子砸中，當場倒地、下半身失去知覺。

受傷女大學生被即時送院救治，並經急診確認為頭皮裂傷、胸腰椎骨折、神經嚴重受損、雙下肢癱瘓，傷情極為嚴重，當晚緊急進行了長達8小時的手術。但她的父親黃先生介紹，時至今日女兒仍處於癱瘓狀態，身體疼痛無法安睡。

黃先生進一步指，雖然手術很成功，但醫生稱女兒康復時間保守估計需要好幾個月，而首次手術及治療已花費逾11萬元（人民幣，下同），且每日治療費用需1500元，後續的治療及康復費用缺口巨大，因無法向墜樓男子索賠，涉及第三方責任學生醫保又無法報銷，目前商場墊付的20萬元已差不多用完。

黃先生目前為了給女兒治病，在網上發起了籌款項目。（極目新聞）

黃先生目前為了給女兒治病，已在網上發起了籌款項目。周四（27日）下午，當事女學生的老師表示，目前籌款比較順利，學生正在康復中，沒有休學。

對於今次事件，不少網民都對輕生男子表示譴責：

「死一邊跳去，連累自己家人，連累別人算什麼，這個女生好無辜」。



「想死最好找個懸崖，自己走了何必再造孽」。



「就是自殺的人心眼壞死也要拉個人墊背」。



「墜樓前往下看看有沒有人啊」。



「去跳江不好嗎？幹嘛跳樓砸到別人」。

