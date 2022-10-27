網上外賣平台3批菜品抽檢不合格　重金屬鎘、抗生素等超標

內地知名外賣平台「餓了麼」近日遭檢出，三批菜品的抽檢不合格，分別涉及不同分店。涉事菜品包括菜心、黃豆芽（芽菜）和土雞蛋，分別被檢出重金屬鎘（以Cd計）、被用於生長調節劑的6-苄基腺嘌呤（6-BA），以及抗生素甲硝唑。



上海市監局周三（26日）公布2022年第33期省級食品安全抽檢訊息，涉六大類，包括食用油、油脂及其製品、調味品、即食食品、豆製品、保健食品和食用農產品。當局抽檢共計498批次樣品，其中495批次合格，3批次不合格。

鎘是最常見的重金屬元素污染物之一。鎘對人體的危害主要是慢性蓄積性。長期大量攝入鎘含量超標的食品可能會導致腎和骨骼損傷等健康危害。

6-苄基腺嘌呤是一種廣泛用的細胞分裂素，具有抑制植物葉內葉綠素、核酸、蛋白質的分解，保綠防老作用。豆芽中檢出6-苄基腺嘌呤的原因，可能是生產者為提高豆芽產量，從而違規使用相關農藥。

甲硝唑屬於抗生素的一種，不得在食品中檢出此類物質。含有甲硝唑成分，可能與養殖戶喂食的藥物有關。消費者在不知情的情況下長期食用含有甲硝唑的食物，可能影響身體健康。

對上述抽檢中發現的不合格產品，上海市監局要求相關區市監局及時調查處理不合格食品及其生產經營者，依法查處，進一步督促企業履行法定義務，並將相關情況記入食品生產經營者食品安全信用檔案。查處情況由企業所在地負責案件查辦的區市監局按規定公開。