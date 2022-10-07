河南13歲女患罕見病全身骨頭開始溶解　醫生：整個人「一碰就碎」

人的骨頭也會溶解？近日，位於杭州的浙江大學醫學院附屬兒童醫院接診了來自河南的13歲少女秀秀（化名），後者全身多處骨折，一查發現骨質疏鬆嚴重，通俗地說即全身骨頭都開始溶解，最後病因被鎖定為甲狀旁腺腫瘤。專家透露，在臨床中，由甲狀旁腺腫瘤引起骨密度嚴重異常十分罕見。



秀秀的腿部自去年暑假起便不時出現疼痛感，去年10月，她不慎摔了一跤，到附近醫院一查，竟發現多處骨折、肌肉拉傷。經治療後，她以為休養一陣子就可以復常，可是腿部的痛感仍不時出現，令秀秀一家覺得事件並不簡單，於是決定帶秀秀去醫院一探究竟。經股骨活檢，秀秀被診斷出骨纖維結構不良，後來做彩超檢查又發現其甲狀旁腺有個腫瘤。經X光檢查，年輕的秀秀更被發現除了甲狀旁腺腫瘤和雙髖關節畸形，竟然全身骨質疏鬆，全身骨頭的骨密度都不正常。

最後，專家一致鎖定病因為甲狀旁腺腫瘤。浙大兒院兒外科副主任、腫瘤外科副主任王金湖分析，秀秀全身骨骼骨密度嚴重異常，導致整個人「跟玻璃一樣一碰就碎」，要考慮由腫瘤引發的內分泌異常，進而導致骨骼密度異常；加上她在頸部發現甲狀旁腺腫瘤，要高度懷疑全身骨骼問題由甲狀旁腺腫瘤引發。王又透露，由甲狀旁腺腫瘤引起骨密度嚴重異常，在臨床中十分罕見，其從業多年只遇到不到10宗病例。

秀秀全身骨骼骨密度嚴重異常，導致整個人「跟玻璃一樣一碰就碎」。（河青新聞網）

浙大兒院兒骨科副主任陳文昊則指，骨折、腿部畸形、髖骨內翻，有時也會由其他疾病引發，而不單是骨骼問題。他表示，通常人體有4個甲狀旁腺分泌甲狀旁腺激素，其非常重要，適量分泌有利於成骨，但如果分泌過多，卻會危害骨骼，促使骨鈣溶解入血，使骨質脫鈣，症狀主要表現為骨痛、容易發生病理性的骨折，導致骨畸形等。

幸好，在接力診治下，秀秀得到根治，骨密度開始恢復，目前已進行了第一場髖關節矯治手術，後續再經過一次手術，就有望跟正常人般生活。王金湖提醒，若是孩子年紀輕輕就查出全身骨質疏鬆、骨纖維結構不良，或特別容易骨折，建議要檢查血鈣、做頸部B超。