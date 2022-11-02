上海男好心扶老翁結緣　照顧他8年後獲贈市中心一層樓和所有遺產

真的是好人有好報！上海一名男子外出用餐時，偶然在路邊扶起一名站不起身的老翁，兩人因此結緣。



沒想到這次的偶遇，竟牽起彼此長達8年的緣分。去年老翁過世，留給男子一套位於上海靜安區的房產和所有遺產，消息一出，引發眾人熱議。

據說這位伯伯是有一位女兒的，但在這8年間，卻從未見過她出現：（按圖了解）

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根據內媒《鳳凰網》報道，男子鄭華原本是一名司機，負責替企業老闆開車，平日獨居在租屋處。2012年某天，他到一間餐廳用餐，當時看到在路邊站不起身的李平，隨即上前攙扶幫忙，對方感激不已，兩人聊天一會兒後，彼此交換聯絡方式。就在幾天後，鄭華就接到李平的來電，邀請他到家裏坐坐，此後兩人就開始有頻繁往來，鄭華也會主動詢問李平是否有需要幫忙之處。

過沒多久，鄭華因意外導致左腿骨折，李平得知後第一時間趕往醫院探視，還常常主動送飯過去，鄭華十分感動，心想未來有機會一定要好好報答。鄭華出院後，李平邀他到家裏住幾天，不料卻變成長住，兩人一起生活，彼此照顧對方的生活起居。

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進一步認識後，鄭華才得知李平有個女兒，但已移居國外多年，另外他還有個在稅務局工作的侄子，平均每個月會來家裏1、2次，但鄭華住下後卻從未見過這位侄子，也不曾有過女兒的音訊。就連過年時，也沒有親戚來拜訪或者電話問候，只有從前單位的退管會和小區居委會來看望他。

自此之後，鄭華開始照顧李平的生活起居，幾年之後，李平帶着鄭華去法院公證，讓他成為自己的監護人。晚年李平所有的大小事，全都交給鄭華處理，李平也擬好遺囑，安排好遺產歸屬，就在他2021年過世前，把名下一套位於上海靜安區的房產留給鄭華，並叮囑他，「晚年自己要把握好，不要過早託付給孩子，人都是會變的，跟你感情不深的話，也不一定能照顧好你」。

消息一出，立刻引發熱烈討論，不少人直呼，「人與人之間的緣分真的很奇妙」，還稱說，「無論他倆真正關係是甚麼，那都是他們的事情，他們做到了對對方承諾的事情，相互陪伴，有始有終就行了」；還有網友表示，倘若自己老了無子女，若是有人願意照顧到自己走了，我也會將房子留給對方。

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