航拍偷拍｜單向玻璃無阻夜間偷拍　湯博士教路最佳應對方法

一部無人機月前於金鐘鬧市墜毀，懷疑於夜間拍攝時飛行及因撞向建築物而墜毁，警方檢走調查後，驚揭內藏逾20段不雅影片，並拘捕26歲男子涉窺淫罪。據了解，部分不雅影片所拍攝的地點，包括3間分別位於金鐘及灣仔的酒店，當中更有五星級酒店中招。

不少酒店會為房間安裝單向透視玻璃，住客可能以為從外無法窺視房間內的情況。然而，晚上街外環境漆黑，室內燈光相對強，室內的人的一舉一動，其實會被看得一清二楚。有物理專家及酒店業人士表示，最佳的應對方法，便是拉上房間的窗簾，或者安裝智慧玻璃。



香港中文大學物理系高級講師湯兆昇博士表示，酒店住客應關上窗簾避免遭偷拍，如預算許可，亦可考慮用所謂智慧玻璃。（資料圖片/龔慧攝）

香港中文大學物理系高級講師湯兆昇（「湯博士」）表示，單面反光玻璃的原理為透過玻璃上的反射塗層，將部分戶外的光線反射，如果室外光線很強，外面的人便會看見玻璃像一塊反光的鏡子，而無法看見室內透射出來的影像。惟湯兆昇指反光玻璃並不安全，要視乎室內、外兩邊的光度差異。如果在黑夜環境，室內的光線比室外強，在室外便可以看到室內的情況。

航拍機正向拍攝室內 影像更清楚

湯兆昇又指，如果以無人機正向拍攝室內情況，光線幾乎垂直於玻璃，玻璃反光能力會較低，影像或會比從高處或地面拍攝更清楚。湯兆昇建議若於室內光線比室外強時，酒店住客應關上窗簾避免遭偷拍。如預算許可，亦可考慮用所謂智慧玻璃（smart glass），玻璃中間有一層液晶膜，可透過電流改變液晶分子的排列，在通電時，液晶膜變得透明；斷電時，液晶膜仍然可透光，但變得不透明，從而減低遭偷拍的機會。

近年愈來愈多人使用無人機進行拍攝。（資料圖片）

不過，本港亦有酒店未有採用單向防偷窺窗戶，並承認的確面臨航拍機偷拍住客的風險，包括近年開幕的WM Hotel。其發言人接受本網旅遊組記者電話採訪時，解釋酒店已禁止住客於酒店範圍內使用航拍機拍攝，若酒店職員發現有住客於公眾範圍使用航拍機拍攝酒店範圍，亦會介入勸解。惟非酒店住客使用航拍機拍攝，則暫無可取方法，因此建議住客入住時應拉上窗戶，以免被侵犯私隱。