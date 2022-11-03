大熊貓「團團」獲2陸專家探視　台北動物園：病情比想像中樂觀

大陸贈台的雄性大熊貓「團團」疑似罹患惡性腦瘤而病重，大陸派出的兩名專家吳虹林與魏明已抵台探視。台北市立動物園昨日（2日）在記者會中透露，專家探視後發現，「團團」病情比想像中樂觀。目前，兩岸專家已達成共識，即對「團團」治療以舒緩為主。



台北市立動物園獸醫師鄭秋虹表示，他們與陸方專家已就一些醫療的細節進行討論，專家對目前園方的做法表示認同，並有與「團團」做一些「交流」，獲積極配合。至於「團團」是否因腦部影響導致後肢無力，專家後續也會給一些回饋。而台北市立動物園大熊貓館長陳玉燕透露，大陸專家探視後，發現「團團」病情比想像中樂觀。

據園方介紹，「團團」近日身體狀況與活動量基本平穩，目前採取舒緩治療。據了解，「團團」病灶區非常接近顱底，不適合進行手術，專家們也達成共識，短期內應不會有更進一步的處置，但會持續觀察並討論如何讓牠更好地生活。吳虹林、魏明預計會在下周一（7日）返回大陸，在台期間，他們將與台北動物園醫療照護團隊就醫療及日常照管展開交流、提供建議。

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另一方面，外界關注一旦團團往生，遺體該如何處理。對此，動物園發言人曹先紹表示，全世界動物園在動物往生後，會依研究或教學設定考慮保留骨骼或皮毛，惟當今科技日新月異，還可能保留精子、卵子及幹細胞等活體細胞。由於極度瀕危的動物個體數量少，常常碰不到適婚男女，故動物園界十分看重活體保存細胞，「動物園夥伴包括全體，都不希望團團惡化快速，希望能夠持平活著，但若不幸將至，我們會盡快做出討論」。

曹又提及熊貓所有權問題，指2008年，台灣以「動物交換」方式從大陸獲得「團團」和「圓圓」，台北方面則是移撥梅花鹿及台灣野山羊一對，「既然是動物交換，所有權就在台北」。不過他也補充，熊貓原產地在大陸，如想維持族群，就必須和原有地的單位合作推進保育計劃，強調動物是「全人類公有財」，人類要把自己變得渺小，謙卑地做好計劃。