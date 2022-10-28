2陸專家赴台助治療大熊貓「團團」　台北動物園：難料壽命剩多久

大陸贈台的雄性大熊貓「團團」病重，觸動兩岸無數網民的心。國台辦周五（28日）表示，大熊貓保護研究中心擬選派2名診治和護理專家赴台，參與團團的治療和護理工作。同日上午，台北市動物園在大熊貓館舉行團團病情說明會，稱現在還沒確定病因，無法預估團團的壽命還剩多久。



國台辦發言人馬曉光表示，大熊貓保護研究中心9月下旬即成立專家組，與台北動物園保持密切聯繫，持續關注團團的治療情況，並提供相關技術支持。周四（27日）下午，中心收到台北動物園請求協助的邀請函後，擬選派2名診治和護理專家赴台，參與團團的治療和護理工作，目前正在大陸有關方面協助下辦理赴台手續。他強調，希望在兩岸各方的共同關心支持下，團團得到更好的治療照護，渡過難關。

2008年12月，團團和另一大陸贈台大熊貓「圓圓」赴台，這些年牠們一直深受台灣民眾喜愛，在台北市動物園享有「明星」級待遇。可在今年8月，團團出現癲癇症狀，並自10月16日出現後肢無力、食慾下降、躺著或趴著進食以及休息時間變長等情況。

據9月18日核磁共振成像（MRI）檢查結果顯示，團團的左大腦半球有局部液化壞死病變，右大腦半球亦可見類似病變。而在周三（26日），台北市動物園發消息稱，第二次核磁成像檢查結果顯示病灶區域明顯擴大，腦部惡性腫瘤的可能性大幅提高。經評估，由於麻醉的風險較高，因此醫療團隊決定採取舒緩治療，其和人類的安寧治療很像，希望讓團團在大家的陪伴下，盡量舒舒服服過每一天。

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周五，台北市動物園再舉行團團病情說明會，據獸醫室主任賴燕雪介紹，團團的狀況持平，沒有特殊問題，近期體重維持在約121公斤左右，推測其身體狀況或因園方幫忙輸液而好了一點。她重申，團團不太適合積極麻醉，除非是對它有幫助的醫療行為才會考慮，以目前狀況，無論放射治療或一般腫瘤化療，都不是那麼適合。

她又指，病因目前還沒確定，無法預估團團壽命還剩多久，園方會從進食、行動、是否有疼痛感、日常表現是否異常等方面進行評估。

另外，台媒《東森新媒體ETtoday》周五採訪到四川中國大熊貓保護研究中心成員，對方表示，知道團團病重，大家心裡都很難過，此前受疫情影響，雙方有溝通赴台問題，現時終於初步獲得解決。至於赴台大陸專家的身份，則盡可能安排曾經照顧過團團和圓圓的獸醫專家或飼養員，「讓故鄉老朋友可以見面」。

研究中心成員還透露，熊貓罹患惡性腦瘤案十分罕見，雖然臥龍基地有治療案例，但每隻熊貓情況不同，不方便對團團病情做探討。而如果熊貓真的病重，太痛苦，也曾有安樂死特例，例如今年7月，陪伴香港人23年的大熊貓「安安」健康情況持續轉差，海洋公園忍痛為其進行安樂死。