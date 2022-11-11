酷似《千與千尋》的「湯屋」　杭州西湖網紅打卡點涉違建擬被沒收

位於浙江杭州西湖風景名勝區的「湯屋」是網紅打卡點，其因酷似電影《千與千尋》中的同名建築而得名，深受不少遊客歡迎。然而，近日有網民質疑其涉嫌違建，引起關注。周五（11日），名勝區綜合行政執法隊消息指，該部門擬對上述涉嫌違法的建（構）築物予以沒收處理，處理決定正在公示。



杭州西湖風景名勝區綜合行政執法隊副隊長趙丹表示，該建築是在合法部分的基礎上進行了擴建、增建，但由於其結構、受力體系非常複雜，所以調查、取證上耗費了較長時間。

通過調取地籍檔案比對、測繪、詢問走訪等調查取證，該部門確認違建建（構）築物計517.4平方米。趙丹稱，由於拆除違建部分可能嚴重影響原建築物安全和使用，決定對這部分進行沒收處理。

據了解，該幢小樓的產權屬於西湖區滿覺隴村，據1997年村內提交的關於要求領取集體土地使用證的申請，其佔地300.5平方米，建築面積230平方米，經當時的區土地清查領導工作小組辦公室同意補辦用地手續。後來，滿覺隴村將該處出租，目前承租人為倪某某。

名勝區官網顯示，倪某某在下滿覺隴29號擅自依托原承租房屋，通過加層改建等進行建設。據《城鄉規劃法》和《杭州市市區違法建築處置辦法》，擬對上述違法建（構）築物予以沒收處理。公示時間至下周一（14日）。趙丹指，公示至今，產權人、承租方未提出異議，處罰決定生效後，該建築的合法部分由產權單位繼續使用，違建部分由西湖街道後續處理，用途由街道研究決定。