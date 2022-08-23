全國街頭湧現「我在XX很想你」 網紅路牌　為何屬違建被清拆？

近期，全國各地都出現一系列的網紅路牌，例如「我在南京很想你」、「想你的風還是吹到了重慶」等，吸引不少網民打卡留念，甚至有人整理了各地網紅路牌的打卡攻略。

然而，這些路牌因設置在城市道路上，涉嫌違規被拆除。到底網紅路牌是否屬於街頭違建？



網紅路牌的外形與街道上常見的路牌高度相似，多以藍、白色為主，路牌兩側標註東西或 南北，牌上通常寫著「我在XX（城市名）很想你」 等字句。這些路牌一般出現在城市街區的路邊、景區或餐飲、文創店門口。

在電商平台上，不少商家都有提供定制服務，只要幾百元就能定制專屬路牌。有商家介紹，不少餐飲店都有定制網紅路牌，高度可自行調整，路牌以120厘米×36厘米的固定尺寸作為標準，令其與正規路牌感覺上更接近，買家可自行決定安裝位置。

據介紹，今年7月以來，上海、寧波、十堰、南寧、樂山等地均拆除過不少違規設置在路邊的「網紅路牌」。

值得一提的是，廣西南寧七星路的「我在南寧很想你」的路牌被拆除時，設置在南寧內街文化創意園內、寫有相同字句的路牌卻未被拆除。

對於拆除路牌的依據，浙江寧波市民政局區劃地名處相關工作人員解釋，路牌是地名標誌的一種，地名標誌是國家法定的標誌物，也是一種公共設施，由民政部門設置。被拆除的網紅路牌，是未經批准下擅自設置地名標誌及不規範的地名，同時違反兩個規定。

今年5月1日新修訂實施的國務院《地名管理條例》規定，任何單位和個人不得擅自設置、拆除、移動、塗改、遮擋、損毀地名標誌。

湖北省十堰市民政局區劃地名科科長王海峰表示，設置地名標誌是一件嚴肅的事，而網紅路牌的外觀設計與正規路牌高度雷同，設置在市政道路上，有些比真實的路牌還要醒目，極易混淆路人的視線，對公共秩序構成侵擾，屬於「街頭違建」。

東南大學法學院副教授、南京市城市治理委員會公眾委員顧大松分析，妨礙公共秩序的網紅路牌固然要相關部門及時干預和規範，但藉此探討出更多更好的文創方案、網紅設計，在吸引流量、帶來經濟效益的同時能夠兼顧社會責任，同樣是城市管理的目標。

顧大松提到，若網紅路牌設置在園區、店舖內或店門口，而非放在道路上或易與交通標誌路牌混淆的位置，這樣的網紅路牌並無不可，甚至可以作為一個活躍的商業氣氛場景，有利於商業繁榮。