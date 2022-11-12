奶茶店店員提醒顧客掃碼前先喊「歡迎光臨」　竟被勒令停業引熱議

黑龍江大慶市一間奶茶店員工在顧客進門時，因為沒有先提醒「掃一下健康碼」，而是先說了「歡迎光臨」，店舖就遭佯裝顧客的市場監管局官員勒令停業。影片在內地引發熱議，除批評勒令停業是過度執法，亦有網民批評市場監管局「放蛇」是刻意找麻煩。



據內媒報道，CCTV拍攝於11月10日上午9點，當時一名奶茶店女員工在櫃檯接待客人，看見一名身藍色羽絨服的中年男子進入店後，立刻說了「歡迎光臨」，幾秒後見對方並未掃健康碼，趕忙補了一句「進來掃一下碼（健康碼）喔」。

結果該中年男子說道「說晚了啊！」，接著就表明自己是市場監管局的官員，批評女員工在客人進入店面後，「進屋第一句話，先說掃碼」，並以該店防疫工作執行不徹底，勒令停業一天。隨後2名身穿制服的男子進門拿出封條，要求女員工收拾東西離開。

CCTV影片在微博曝光後引發網民批評，網民稱「先說歡迎光臨沒問題啊，這也是人家做生意的禮貌態度，而不是惡狠狠的來一句掃碼」、「最近小店生意夠慘了，突然封門停業，逼死誰」、「監管局怎麼像黑社會呢」、「是不是有私人恩怨」。

此外，事發地附近另一家商戶透露，此前他們家店面也曾遭市監管局官員暗訪後，因店內電子體溫槍沒電，被勒令停業一天。他指出，「今年夏天的時候暗訪頻率相對比較高，共有三四次。」

黑龍江大慶肇州縣政府表示，第一時間由縣紀委監委成立調查小組追查，調查後認為王姓監管局等3人確有執法不當，方法簡單粗暴，態度生硬，以商家沒有第一時間要求掃碼為由故意刁難，以檢查為名濫用職權。

王姓監管局人員已向奶茶店經營者道歉，並取得諒解。通報指，以檢查為名濫用職權等行為，分別予以3人記過並調離執法隊伍、批評教育等懲處。

網民點睇：

應予以重處，暴露了平常執法時的作風問題！

老闆請不要辭職這位員工，真的罪不在她。

手裡有一點點小權利就激動得不知道要怎麼用才好。

不是說好更改防疫政策了？這種典型的層層加碼還不嚴懲？



國務院聯防聯控機制周四（11日）發布通知，宣布調整密切接觸者和入境人員的隔離期限至「5+3」，即是5天集中隔離加3天居家隔離，並提到要嚴禁隨意靜默、封控和層層加碼等行為。