江西女照顧已故丈夫爺爺　卻因同床聊天被網民批「沒分寸」惹議

江西九江一名30歲余姓女子去年喪夫，而其夫80歲的爺爺受此事打撃甚大，近期因身體毛病更需接受手術。日前，余女上載了一段影片，記錄了她和爺爺躺在一張病床上聊天、帶爺爺做檢查、為爺爺換尿袋等，這些溫馨時刻獲得很多網民稱讚及鼓勵，不過，卻有網友質疑二人並非親爺孫，「躺在一張床上不尷尬嗎？」結果引發廣泛批評。



2019年，余女的丈夫查出肝癌晚期，那時，經營理髮店的兩夫妻，在辛苦賺錢多時後，才剛搬進新房子一個月，消息讓他們感覺天都塌了。之後，他們決定關店，到上海治病，與病魔鬥爭了兩年，可惜丈夫還是在去年8月被奪去生命，年僅32歲，遺下余女與一對分別8歲及11歲的子女。

雖然所有責任一下都壓在自己身上，但余女還是積極向上生活，盡力想為兩個孩子帶來正能量的單親家庭氣氛，如今，一度變得封閉的女兒也慢慢變得樂觀了。不過，自丈夫去世後，余女發現丈夫的爺爺不但消瘦了很多，還時常獨自躺在搖椅上流眼淚，原本身體很好的他現時走路也需要人攙扶，可見痛失孫子對其打擊很大，余女看在眼中也非常心痛，意識到必須替丈夫好好照顧爺爺。

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近期，爺爺因病需做一個小手術，而余女在11月初在社交平台發布多段照顧爺爺的影片，片中顯示她陪爺爺躺在病床上看手機上的趣聞，還說話逗爺爺開心。這得到不少網友大讚，認為她孝順，畫面溫馨。不過，也有網友評論道：「又不是親爺爺，沒有分寸，躺在一起不會尷尬嗎？」結果引起爭議。

對此，余女表示，影片發布後，她獲得不少人鼓勵，也遇到過一些負面評論。但她強調自己不會在意，不管是正能量還是負能量的評論，她都可以接受，因為她一直都堅信堅持做好自己就行，「肯定做不到人人認可我，對吧」。她又透露，爺爺身體恢復得很好，而她是發自內心地想要孝敬爺爺，沒有其他的想法，「我老公走了以後，他（爺爺）還跟我說，以後你就是我孫女，不是我孫媳婦，還跟兩個孩子說不要惹媽媽生氣」。

網民點睇：

心術不正者看什麼都有問題

那些「寡婦門前是非多」的人真噁心

我也想要這樣的媳婦，對爺爺好對自己肯定不會差

太陽不能直視是因為太耀眼，人心不能直視是因為太黑暗

不是親爺爺勝過親爺爺有何不可，非要用骯髒的想法去評價別人

