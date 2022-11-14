內地下調高血壓診斷標準　約1/3國人成患者　專家：不需全部用藥

11月13日，《中國高血壓臨床實踐指南》（以下簡稱《指南》）發布，推薦將中國成人高血壓診斷界值下調至收縮壓（SBP）大於等於130毫米汞柱和/或舒張壓（DBP）大於等於80毫米汞柱。診斷標準調整後，預計中國高血壓患者將超6億，但專家稱「多數不需服藥」。



研究結果表明，中國40歲以下青年人群中，血壓值為130至139/80至89mmHg的人群中風風險，特別是腦出血風險明顯增加。此次《指南》將高血壓診斷標準由140/90mmHg下調至130/80mmHg，對中國心腦血管疾病，特別是中風的預防具有明確的必要性和可行性。

11月13日，《中國高血壓臨床實踐指南》發布，將高血壓診斷標準改為130/80mmHg。（影片截圖）

簡化高血壓分級標準 下調血壓控制目標

另外，成人患者按血壓水平分為1級和2級，1級為收縮壓130~139毫米汞柱和/或舒張壓80-89毫米汞柱；20級為收縮壓大於等於140毫米汞柱和/或舒張壓大於等於90毫米汞柱。新版指南認為，將患者以這種方式分級，有助簡化患者心血管病危險分層，且滿足制定啟動降壓治療決策的需要。

在患者血壓控制方面，《指南》下調血壓控制目標，建議年齡＜65歲者血壓應控制在＜130/80 mmHg；65~79 歲的高血壓患者，建議血壓控制在<130/80 mmHg；≥80 歲者，建議首先將收縮壓降至<140 mmHg，如能耐受可降至<130 mmHg。

在融安縣長安鎮隘面村，王雪丹上門為一名老人測量血壓。（新華社）

下降標準為前移高血壓「防線」 患者數量將超6億

針對本次調整高血壓診斷標準，《指南》制訂組專家、河北省人民醫院副院長郭藝芳解釋，是為將高血壓「防線」前移，提醒民眾提早關注血壓問題，減少高血壓對心、腦、腎等靶器官的損害，減少心腦血管併發症的發生。

隨着高血壓標準的下調，患者數目也將大幅提升。據中國醫科大學附屬第一醫院心血管內科主任孫英賢團隊預測，中國高血壓患病人數將超6億，用藥人群擴大，部分群體藥物經濟負擔加重。

孫藝芳強調，雖然患者增多，但僅約2成人需要用藥，多數人只需改善生活方式，即可使血壓回到理想範圍。

本次《指南》是在國家衛健委指導下，由國家心血管疾病中心、中國醫師協會、中國醫師協會高血壓專業委員會、中華醫學會心血管病學分會、海峽兩岸醫藥衛生交流協會高血壓專業委員會聯合制定。

《澎湃新聞》報道，1977年中國高血壓診斷標準為160/95mmHg，1997年降至140/90mmHg；目前香港高血壓檢測標準與97年中國標準一致。