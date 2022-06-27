陝西少女三戰高考前失蹤　一家三口為低保戶　於黃河下游尋回遺體

陝西榆林市22歲少女李貝貝，在今年高考前一日失蹤，家屬報警後多方尋找。直至6月15日，貝貝的遺體在延川縣黃河段內被人發現。

家屬透露，貝貝去年曾考上西安的民辦二本，因學校差而退學，想再考上一本大學；其父親常年在外打工，母親則精神不太好。出事前，貝貝曾託人給母親送電卡和食物，還特意加了鄰居的微信，每隔一段時間就會通過微信了解母親的情況。



《紅星新聞》報道，經查，貝貝於6月6日下午3時許走出所住的圓夢賓館，前往考點方向的華萊士吃飯。閉路電視畫面顯示，當日下午4時許，她又出現在賓館大廳。家屬透露，當天貝貝曾登上一輛巴士，但因監控模糊，並不清楚她於哪一站下車。

警方調查顯示，下午4時50分，貝貝從吳堡縣沿黃河路步行下去。當晚10時，貝貝的手機訊號在距離吳堡縣30公里外的綏德縣義合鎮出現，之後她便徹底失去蹤影。

吳堡二中是當地唯一的高考考點，位於縣城東部，距離考點最近的圓夢賓館已開業近十年，每到6月中高考季，不少考生都會入住。貝貝是在5月23日入住賓館，或許和當地所要求的「考生要從5月23日起測量體溫，不要外出、不要接觸中高風險地區返回人員」有關。

閉路電視曾拍攝到貝貝的身影。（微博@莉莉要努力搬磚吖）

賓館工作人員憶述，貝貝住在三樓，平時除了出門吃飯，幾乎不外出，和外人沒什麼接觸，「我們有時候去敲門也敲不開」。或許是賓館沒有電梯，貝貝仍有一行李箱書放在前台，沒有取回房間。

工作人員稱，貝貝入住後先交了3天房費，隨後交了10天，之後則欠了幾天房費，「我們以為家裏條件不太好」。到了欠房費的第4天下午，工作人員因多日未見貝貝的身影，察覺到不妥，於是打開房門，發現貝貝留在房間的錢包和身份證，「不知道娃娃是去同學家還是去旅遊了，我們不敢直接報警，就給同村人打電話，再由村里人聯繫貝貝家長」。

6月11日，劉女士得知表妹貝貝失蹤一事。她表示，出事前兩人的微信聊天都是正常，高考時更發微博為表妹加油，並表示「一直以來很佩服妹妹的勇氣，不知道她怎麼做到的，哪裏來的勇氣，可以3戰高考」。

家屬稱，貝貝父親常年在外打工，有時會賭博，去年因腳踝粉碎性骨折，在家休養了一年，打了鋼板，治療花費6萬多，「現在走路還不利索，幹不了重活，打水都只能打半桶」；貝貝母親則無法與外人溝通，「和她說不了話，這事大家都不和她說，怕她知道了控制不住」。

家屬透露，貝貝今年是第3次參加高考。（微博@莉莉要努力搬磚吖）

家屬表示，貝貝一家三口都是低保戶，銀行卡一直由貝貝保管，「不敢讓她爸爸管錢，怕他輸光」。若家中需要用錢，貝貝會先轉帳給村民，再由村民拿給母親。今年高考前幾天，貝貝曾託人給母親帶了奶粉、餅乾及電費卡。

事發後，不少人認為貝貝可能不是想不開，亦想不通為何貝貝的手機訊號會出現在30公里外的綏德縣義合鎮，「吳堡就有河，跳河沒有必要跑到義合，那裏沒河」。

對此，家屬指義合山上有訊號塔，接收了義合的訊號，但不代表人就在義合。目前，警方仍在調查，希望能夠找到落水點，屍檢報告也未出爐，「因為沒有監控，（出事）時間也長了，黃河灘挺大的，找一點線索太難」。