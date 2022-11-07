深圳將建「國際紅樹林中心」　連接香港米埔濕地優化生態空間

11月5日下午，國家主席習近平以視像方式出席在武漢舉行的《濕地公約》第十四屆締約方大會開幕式並致辭指出，中國將推動國際交流合作，在深圳建立「國際紅樹林中心」，支持舉辦全球濱海論壇會議。



據《深圳特區報》昨日（6日）報道，深圳正開展《深圳市濕地保護規劃（2021-2035年）》工作，並計劃在2025年前探索適宜深圳國際化大都市特徵的濕地保護形式，提高深圳灣、大亞灣、珠江口等重要濱海濕地區域保護的全面性和科學性。同時推進深港協作，以福田紅樹林濕地為主體創建國際重要濕地，完善深圳灣-香港米埔濕地群保護的整體性。

由深圳福田紅樹林濕地和香港米埔內后海灣濕地所構成的區域，每年為數十萬計的水鳥提供食物和遷徙渡冬之地。在世界上的九條遷飛路線中，東亞-澳洲候鳥遷飛區是鳥類數量及種類最多的路線，當中的受威脅品種亦是最多。其中黑臉琵鷺等多種珍稀瀕危水鳥亦是這裏的「常客」。

黑臉琵鷺等多種珍稀瀕危水鳥是深圳紅樹林和香港米埔內后海灣的「常客」。（新華社）

據悉，深圳全市現有紅樹林共約213公頃，主要分布在福田紅樹林自然保護區內。2020年至今深圳已完成12.72公頃的造林以及12公頃紅樹林的修復，直至2025年預計修復紅樹林面積至少51公頃。並希望於2035年前，全市濕地保護率可達50%，以改善濱海濕地生態狀況、優化濕地生態空間，建成國際濕地城市。